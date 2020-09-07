МИД Польши опроверг данные о телефонном разговоре Варшавы с Берлином об отравлении Навального

Министерство иностранных дел Польши опровергло данные о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином на тему отравления российского блогера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польское внешнеполитическое ведомство.

— Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава — Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен, — сообщили агентству.