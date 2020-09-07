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МИД Польши опроверг данные о телефонном разговоре Варшавы с Берлином об отравлении Навального

Ранее диалог был обнародован пресс-службой президента Белоруссии.

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Фото © ТАСС / AP

Министерство иностранных дел Польши опровергло данные о телефонном разговоре между Варшавой и Берлином на тему отравления российского блогера Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польское внешнеполитическое ведомство.

Мы опровергаем белорусские сообщения о якобы имевшем место телефонном разговоре на линии Варшава — Берлин, в котором власти двух стран якобы признали, что Алексей Навальный не был отравлен, — сообщили агентству.

В МИД Германии объяснили причины затягивания расследования по ситуации с Навальным

Там отметили, что в данном деле регулярно появляются новые детали.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьер-министру России Михаилу Мишустину, что республике удалось перехватить разговор Польши и Германии, в котором обсуждалась фальсификация отравления Навального. Позже диалог был обнародован. Согласно записи, собеседники общались на английском и называли главу Белоруссии крепким орешком.

Запись перехваченного разговора Польши и Германии о Навальном покажут по ТВ в Белоруссии

Александр Лукашенко заявлял, что разговор подтвердил подозрения в фальсификации отравления блогера.

Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске с борта самолёта Томск — Москва. Российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, но позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". Российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" в этом усомнились.

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