Пропавшие в горах под Сочи дети являются воспитанниками спортивной школы из Твери. Спасатели прочёсывают лес — видео

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Восемь детей, которые вместе с тремя взрослыми пропали накануне в горах под Сочи, являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
— Все восемь детей — ученики спортивной школы олимпийского резерва "Тверь", — сообщил собеседник агентства.
Отмечается, что пропавшие дети 2004–2011 г.р.
Как сообщил Лайфу источник, на данный момент в состав первой поисковой группы входят 198 человек и 18 единиц техники, уже отработано 15 возможных маршрутов. Спасатели облетели зону поиска на вертолёте, но это не дало результатов. Следующий облёт запланирован на 13:00.
Поиском пропавших занимаются не только спасатели, но и представители Администрации города Сочи, включая главу города Алексея Копайгородского, который возглавил оперативный штаб, а также экстренные службы и казачьи отряды.
В МЧС объяснили, кто чаще других теряется в лесуПричиной, как правило, становится нарушение элементарных правил безопасности.
— Администрация города организовывает связь с родственниками пропавших, при необходимости обеспечим их транспортировку в Сочи, — приводит пресс-служба администрации города слова Копайгородского.
Напомним, о пропаже группы из 11 человек, среди которых — восемь детей, стало известно ночью. Утром 6 сентября они вышли из Сочи в горнолесной массив, не предупредив МЧС. Связь с путешественниками была потеряна, их местоположение до сих пор не известно.