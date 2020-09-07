Пропавшие в горах под Сочи дети являются воспитанниками спортивной школы из Твери. Спасатели прочёсывают лес — видео

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Восемь детей, которые вместе с тремя взрослыми пропали накануне в горах под Сочи, являются воспитанниками спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

— Все восемь детей — ученики спортивной школы олимпийского резерва "Тверь", — сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что пропавшие дети 2004–2011 г.р.

Как сообщил Лайфу источник, на данный момент в состав первой поисковой группы входят 198 человек и 18 единиц техники, уже отработано 15 возможных маршрутов. Спасатели облетели зону поиска на вертолёте, но это не дало результатов. Следующий облёт запланирован на 13:00.

Поиском пропавших занимаются не только спасатели, но и представители Администрации города Сочи, включая главу города Алексея Копайгородского, который возглавил оперативный штаб, а также экстренные службы и казачьи отряды.

— Администрация города организовывает связь с родственниками пропавших, при необходимости обеспечим их транспортировку в Сочи, — приводит пресс-служба администрации города слова Копайгородского.