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Соревновались за место у авто молодожёнов. В ДТП со свадебным кортежем в Ингушетии погибло три человека — видео

Муфтий республики заявил о категорической недопустимости подобных гонок.

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Три человека стали жертвами ДТП с участием свадебного кортежа в Ингушетии. Причиной аварии стал неоправданно рискованный манёвр обгона — по традиции водители соревновались за право ехать рядом с машиной невесты и жениха, передаёт "Комсомольская правда".

Момент столкновения, которое произошло на трассе Майское — Назрань, попал на видео. Два автомобиля буквально толкались, словно забыв о машинах, следующих по встречной полосе.

Свадебный кортеж разбился в ДТП по пути в загс

Жених и невеста вытаскивали раненых и погибших гостей из искореженных автомобилей до приезда скорой и спасателей.

Духовенство республики в связи с очередным смертельным ДТП решило обсудить правила вождения в свадебных кортежах, навсегда положив конец подобным авариям.

Любой, кто проводит свадьбы, должен взять за правило предупреждать всех участников кортежа о категорической недопустимости подобных гонок и призвать молодёжь воздерживаться от шагов, выходящих за рамки элементарной человеческой морали и здравого смысла, — сказал муфтий Ингушетии Исса Хамхоев.

Ранее в ДТП со свадебным кортежем в Египте погибло 12 человек.

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