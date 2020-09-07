Соревновались за место у авто молодожёнов. В ДТП со свадебным кортежем в Ингушетии погибло три человека — видео

Три человека стали жертвами ДТП с участием свадебного кортежа в Ингушетии. Причиной аварии стал неоправданно рискованный манёвр обгона — по традиции водители соревновались за право ехать рядом с машиной невесты и жениха, передаёт "Комсомольская правда".
Момент столкновения, которое произошло на трассе Майское — Назрань, попал на видео. Два автомобиля буквально толкались, словно забыв о машинах, следующих по встречной полосе.
Свадебный кортеж разбился в ДТП по пути в загсЖених и невеста вытаскивали раненых и погибших гостей из искореженных автомобилей до приезда скорой и спасателей.
Духовенство республики в связи с очередным смертельным ДТП решило обсудить правила вождения в свадебных кортежах, навсегда положив конец подобным авариям.
— Любой, кто проводит свадьбы, должен взять за правило предупреждать всех участников кортежа о категорической недопустимости подобных гонок и призвать молодёжь воздерживаться от шагов, выходящих за рамки элементарной человеческой морали и здравого смысла, — сказал муфтий Ингушетии Исса Хамхоев.
Ранее в ДТП со свадебным кортежем в Египте погибло 12 человек.