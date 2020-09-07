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В Коми самолёт с заглохшим двигателем приземлился на трассу — видео

Обошлось без пострадавших.

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В Сосногорском районе Республики Коми после нештатной ситуации на борту легкомоторный самолёт совершил вынужденную посадку на автомобильную трассу. Видеозапись была опубликована в соцсетях.

Как рассказал очевидцам пилот, в воздухе у машины заглох двигатель, было принято решение снижаться где получится — на ближайшую дорогу. Позже к месту ЧП прибыли спасатели, однако их помощь не потребовалась.

В Хорватии спортивный самолёт экстренно приземлился на трассу

На борту находилось два человека — преподаватель частной авиационной школы и его ученик.

Региональным СУ на транспорте СКР по факту аварийной посадки была инициирована доследственная проверка.

Ранее Лайф сообщал, что вертолёт совершил аварийную посадку в горах в районе Сочи.

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