На Кипре назвали имена россиян и украинцев с "золотыми паспортами"

Кипрская газета Politis назвала имена некоторых обладателей так называемых золотых паспортов республики, получивших их в обмен на инвестиции в 2008–2012 годах. В списке, опубликованном изданием, числятся предприниматели из России, Украины и Сирии, а также члены их семей.

В частности, в приведённом перечне значатся имена экс-сенатора от Чувашии Леонида Лебедева, тульского бизнесмена Антона Белобрагина, украинского олигарха Игоря Коломойского и двоюродного брата президента Сирии Башара Асада Рами Махлуфа.

Паспорта были выданы в то время, когда президентом островного государства был бывший лидер Прогрессивной партии трудового народа Кипра Димитрис Христофиас.