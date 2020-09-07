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На Кипре назвали имена россиян и украинцев с "золотыми паспортами"

В их числе — экс-сенатор Леонид Лебедев и олигарх Игорь Коломойский.

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Фото © Pixabay

Кипрская газета Politis назвала имена некоторых обладателей так называемых золотых паспортов республики, получивших их в обмен на инвестиции в 2008–2012 годах. В списке, опубликованном изданием, числятся предприниматели из России, Украины и Сирии, а также члены их семей.

В частности, в приведённом перечне значатся имена экс-сенатора от Чувашии Леонида Лебедева, тульского бизнесмена Антона Белобрагина, украинского олигарха Игоря Коломойского и двоюродного брата президента Сирии Башара Асада Рами Махлуфа.

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Такие документы выдавались на особых условиях за инвестиции в экономику этой небольшой страны.

Паспорта были выданы в то время, когда президентом островного государства был бывший лидер Прогрессивной партии трудового народа Кипра Димитрис Христофиас.

Напомним, в августе Кипр согласился на внесение поправок в налоговое соглашение с Россией. В документе будут прописаны сборы в размере 15% на дивиденды, перечисляемые из одной страны в другую.

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