На Кипре назвали имена россиян и украинцев с "золотыми паспортами"

Кипрская газета Politis назвала имена некоторых обладателей так называемых золотых паспортов республики, получивших их в обмен на инвестиции в 2008–2012 годах. В списке, опубликованном изданием, числятся предприниматели из России, Украины и Сирии, а также члены их семей.
В частности, в приведённом перечне значатся имена экс-сенатора от Чувашии Леонида Лебедева, тульского бизнесмена Антона Белобрагина, украинского олигарха Игоря Коломойского и двоюродного брата президента Сирии Башара Асада Рами Махлуфа.
Власти Кипра решили забрать гражданство у 26 владельцев "золотых паспортов"Такие документы выдавались на особых условиях за инвестиции в экономику этой небольшой страны.
Паспорта были выданы в то время, когда президентом островного государства был бывший лидер Прогрессивной партии трудового народа Кипра Димитрис Христофиас.
Напомним, в августе Кипр согласился на внесение поправок в налоговое соглашение с Россией. В документе будут прописаны сборы в размере 15% на дивиденды, перечисляемые из одной страны в другую.