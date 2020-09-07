В массовом ДТП в Ингушетии погиб человек

В Ингушетии в результате ДТП с участием четырёх автомобилей погиб один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало пять человек, один человек из них погиб, — говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие были доставлены в республиканскую клиническую больницу в городе Назрани. В ликвидации последствий столкновения принимали участие четыре человека и одна единица техники. Причины случившегося выясняются.