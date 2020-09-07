Из-за нового закона с полок российских магазинов может пропасть импортный алкоголь

Из-за нового закона "О виноградарстве и виноделии в РФ", вступившего в силу 26 июня, российские магазины начали отказывать поставщикам импортного алкоголя в приёме части продукции. Об этом сообщает РБК.
Согласно новым требованиям, на этикетке алкогольной продукции должны быть указаны место происхождения и год урожая винограда. Однако, по словам специалистов, выполнить подобную норму в некоторых случаях невозможно.
Гендиректор компании Simple Максим Каширин рассказал, что производители некоторой алкогольной продукции смешивают виноматериалы из разных регионов. Так, например, шампанское может представлять собой смесь разных винтажей, а при производстве коньяка можно изменять перечень дистиллятов для разных партий одного бренда. Также проблема касается столовых вин.
Россияне стали меньше покупать алкогольВ среднем снижение суммы чека в алкомаркетах составило 14% по сравнению с прошлым годом.
Напомним, ранее Лайф рассказывал, что Россия попала в десятку самых привлекательных стран винного рынка. В основном этому поспособствовали молодые жители страны, которые любят много путешествовать и предпочитают вино водке. Аналитики утверждают, что потребление вина в стране перестало быть преференцией "богатой элиты" и ушло далеко за пределы Москвы.