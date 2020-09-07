Недостаточно ржаной и без витаминов. В "Роскачестве" проверили бородинский хлеб с российских прилавков

Специалисты "Роскачества" проверили состав и качество бородинского хлеба с российских прилавков. Результаты опубликованы на сайте организации.

Всего в исследовании участвовало 26 торговых марок из Москвы и Подмосковья, Ставропольского края, Вологодской, Липецкой, Белгородской, Курганской и других областей.

Специалисты отметили, что не обнаружили в исследуемом хлебе опасных микроорганизмов, консервантов и улучшителей. При этом отмечается высокое содержание пищевых волокон и минеральных веществ. Однако во всех образцах зафиксировано низкое содержание витамина E, а в половине из них — недостаток В1, В2 и В3. Также у трети продукции мякиш оказался излишне светлым, что свидетельствует о нарушении соотношения ржаной и пшеничной муки. Также у экспертов возникли единичные замечания к достоверности маркировки по массе нетто и пищевой ценности.

В "Роскачестве" советуют при выборе бородинского хлеба обращать внимание на его состав. В нём обязательно должны быть мука ржаная и пшеничная, а также солод ржаной ферментированный. Если он произведён по ГОСТу, то название будет "бородинский", если же нет, то название может быть изменено, как и сама рецептура изделия. Форма продукта должна быть правильной и без подгорелой корочки.