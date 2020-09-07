В горах под Сочи нашли пропавшую группу туристов с воспитанниками спортшколы

Пропавшая в Краснодарском крае группа туристов из 11 человек, в том числе восьми воспитанников спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области, нашлась. Об этом сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах.

По словам собеседника, взрослые и дети находятся в районе Хмелёвских озёр. В ближайшее время за ними вышлют вертолёт.