Россия может восстановить авиасообщение с Болгарией в ближайшее время

Болгария и Россия ведут переговоры о восстановлении авиационного сообщения. Об этом сообщила министр туризма Болгарии Марияна Николова в интервью для ТАСС.

— Открытие границ и возобновление полётов между нашими двумя странами — это вопрос переговоров и желания, которое должно быть выражено двумя сторонами, — заявила министр.

Также она сообщила, что Болгария уже подтвердила свою готовность возобновить рейсы из России. По словам Николовой, сейчас авиационные администрации стран ведут оперативную переписку на эту тему.

Министр отметила, что мировой туризм сильно пострадал от коронавирусных ограничений на передвижение и поездки, и выразила надежду на скорое открытие границ Евросоюза для граждан РФ.

— Главной предпосылкой для восстановления полноценного международного туризма и восстановления туристической отрасли является открытие границ и восстановление свободы передвижения, — рассказала она.