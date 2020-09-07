Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В МВД Белоруссии назвали число задержанных участников акций протеста 6 сентября

По данным ведомства, общее количество демонстрантов составило порядка 31 тысячи человек.

527
Post cover

Фото © Наталия Федосенко / ТАСС

6 сентября в различных населённых пунктах Белоруссии было зафиксировано 42 протестные акции. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях было задержано 633 человека, сообщила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова.

Она отметила, что общее количество демонстрантов составило около 31 тысячи человек. В места содержания задержанных до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям направлено 363 человека, уточнила Чемоданова в своём канале в "Телеграме".

Тысячи жителей Минска вновь вышли на протесты — видео с коптера

Лайф в очередной раз предлагает оценить с высоты птичьего полёта масштаб мирных несогласованных акций.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня в республике начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги выборов и объявила о создании Координационного совета по передаче власти. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

"Наболело". Пресс-секретарь белорусского МВД призвала протестующих не втягивать в политику детей

Чемоданова предположила, что взрослые "заигрались в революцию".

Выбор редакции

Loading...