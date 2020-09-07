В МВД Белоруссии назвали число задержанных участников акций протеста 6 сентября

6 сентября в различных населённых пунктах Белоруссии было зафиксировано 42 протестные акции. За нарушение законодательства о массовых мероприятиях было задержано 633 человека, сообщила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова.

Она отметила, что общее количество демонстрантов составило около 31 тысячи человек. В места содержания задержанных до рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям направлено 363 человека, уточнила Чемоданова в своём канале в "Телеграме".