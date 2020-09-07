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Стало известно происхождение знаменитой фразы Бориса Клюева "Египетская сила"

По словам ученика артиста, тот сам придумал известное выражение.

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Фото © Сергей Фадеичев / ТАСС

Ученик Бориса Клюева Дмитрий Корепин рассказал о происхождении знаменитой фразы "Египетская сила". Оказалось, что выражение придумал лично Клюев, однако вместо "г" он произносил букву "б", пишет "Собеседник".

Также актёр отметил бережное отношение Клюева к архаизмам и особенностям произношения некоторых слов. По словам Корепина, слово "перспектива" артист произносил с мягкой "р", что звучало как "переспектива", а в слове "коллоквиум" он смягчал "л" и получал "коллёквиум".

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Актёр скончался 1 сентября в возрасте 76 лет после нескольких лет борьбы с раком.

Народный артист России Борис Клюев скончался 1 сентября в возрасте 76 лет. Последние годы актёр боролся с раком лёгких. Фильмография Клюева насчитывает больше 100 картин, его неоднократно награждали за отличную работу. Свою самую запоминающуюся роль артист сыграл в сериале "Воронины".

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