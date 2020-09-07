Стало известно происхождение знаменитой фразы Бориса Клюева "Египетская сила"

Ученик Бориса Клюева Дмитрий Корепин рассказал о происхождении знаменитой фразы "Египетская сила". Оказалось, что выражение придумал лично Клюев, однако вместо "г" он произносил букву "б", пишет "Собеседник".

Также актёр отметил бережное отношение Клюева к архаизмам и особенностям произношения некоторых слов. По словам Корепина, слово "перспектива" артист произносил с мягкой "р", что звучало как "переспектива", а в слове "коллоквиум" он смягчал "л" и получал "коллёквиум".