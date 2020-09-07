Решили отдохнуть между тренировками. Лайф узнал подробности о сборах воспитанников спортшколы, пропавших в горах под Сочи

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области, пропавшие в горах под Сочи накануне, ушли в поход, чтобы отдохнуть между тренировками. Как рассказал Лайфу отец одного из мальчиков, сейчас он очень переживает за судьбу тренера заблудившейся и уже найденной группы.

Собеседник опасается, что после случившегося Сергей Удалов получит "по шапке", а ведь он "один такой в городе" — так, как тренирует детей он, не тренирует никто. По словам мужчины, у него, как у родителя, к Удалову претензий нет. Главное, что все нашлись, живы и здоровы.

Как уточнили в ГУ МЧС России по региону, расстояние до ближайшего населённого пункта от того места, где находится группа, составляет восемь километров. Дети и взрослые заблудились на высоте около 2000 метров над уровнем моря.