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Решили отдохнуть между тренировками. Лайф узнал подробности о сборах воспитанников спортшколы, пропавших в горах под Сочи

Группа туристов, которая уже вышла на связь, находится в удовлетворительном состоянии.

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Фото © LIFE

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области, пропавшие в горах под Сочи накануне, ушли в поход, чтобы отдохнуть между тренировками. Как рассказал Лайфу отец одного из мальчиков, сейчас он очень переживает за судьбу тренера заблудившейся и уже найденной группы.

Собеседник опасается, что после случившегося Сергей Удалов получит "по шапке", а ведь он "один такой в городе" — так, как тренирует детей он, не тренирует никто. По словам мужчины, у него, как у родителя, к Удалову претензий нет. Главное, что все нашлись, живы и здоровы.

Пропавшие в горах под Сочи дети являются воспитанниками спортивной школы из Твери. Спасатели прочёсывают лес — видео

Поисками занимаются также представители городской администрации и экстренных служб.

Как уточнили в ГУ МЧС России по региону, расстояние до ближайшего населённого пункта от того места, где находится группа, составляет восемь километров. Дети и взрослые заблудились на высоте около 2000 метров над уровнем моря.

Напомним, группа туристов из трёх взрослых и восьми несовершеннолетних не предупредила МЧС о своём походе. Утром 6 сентября она вышла из посёлка Эстосадок к озеру, расположенному в районе Розы Пик. Дети вышли на связь сегодня, они находятся в районе Хмелёвских озёр, за ними будет направлен вертолёт.

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