Решили отдохнуть между тренировками. Лайф узнал подробности о сборах воспитанников спортшколы, пропавших в горах под Сочи

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва из Тверской области, пропавшие в горах под Сочи накануне, ушли в поход, чтобы отдохнуть между тренировками. Как рассказал Лайфу отец одного из мальчиков, сейчас он очень переживает за судьбу тренера заблудившейся и уже найденной группы.
Собеседник опасается, что после случившегося Сергей Удалов получит "по шапке", а ведь он "один такой в городе" — так, как тренирует детей он, не тренирует никто. По словам мужчины, у него, как у родителя, к Удалову претензий нет. Главное, что все нашлись, живы и здоровы.
Пропавшие в горах под Сочи дети являются воспитанниками спортивной школы из Твери. Спасатели прочёсывают лес — видеоПоисками занимаются также представители городской администрации и экстренных служб.
Как уточнили в ГУ МЧС России по региону, расстояние до ближайшего населённого пункта от того места, где находится группа, составляет восемь километров. Дети и взрослые заблудились на высоте около 2000 метров над уровнем моря.
Напомним, группа туристов из трёх взрослых и восьми несовершеннолетних не предупредила МЧС о своём походе. Утром 6 сентября она вышла из посёлка Эстосадок к озеру, расположенному в районе Розы Пик. Дети вышли на связь сегодня, они находятся в районе Хмелёвских озёр, за ними будет направлен вертолёт.