В Сети сообщили об уходе Данилы Козловского из семьи ради актрисы Оксаны Акиньшиной

Актёр и режиссёр Данила Козловский ушёл от своей девушки Ольги Зуевой, которая в начале этого года родила ему дочь. Об этом сообщает телеграм-канал "Закулиска".
По его данным, артист уже более полугода встречается с актрисой Оксаной Акиньшиной. Роман с ней якобы начался на съёмках фильма Козловского "Чернобыль". Как сообщает телеграм-канал, Зуева сейчас остаётся в США. При этом актёр не только продолжает поддерживать бывшую возлюбленную и своего ребёнка, но и выстраивает отношения с детьми Акиньшиной.
Жена Козловского шокировала поклонников, раскрыв имя их дочериФанаты сразу увидели в нём скрытый смысл, связанный с отношениями супругов.
34-летний Козловский и 32-летняя Зуева познакомились в США на вечеринке, организованной их общими друзьями. Ольга, проживавшая до этого в Штатах, влюбилась в Данилу, бросила работу и переехала в Россию. При этом дочь звёздной пары родилась в США, куда в феврале летал Козловский, чтобы быть рядом с супругой.