В Сети сообщили об уходе Данилы Козловского из семьи ради актрисы Оксаны Акиньшиной

Актёр и режиссёр Данила Козловский ушёл от своей девушки Ольги Зуевой, которая в начале этого года родила ему дочь. Об этом сообщает телеграм-канал "Закулиска".

По его данным, артист уже более полугода встречается с актрисой Оксаной Акиньшиной. Роман с ней якобы начался на съёмках фильма Козловского "Чернобыль". Как сообщает телеграм-канал, Зуева сейчас остаётся в США. При этом актёр не только продолжает поддерживать бывшую возлюбленную и своего ребёнка, но и выстраивает отношения с детьми Акиньшиной.