Телеведущий Ивлев сделал предложение девушке, ради которой ушёл от жены

Знаменитый повар и телеведущий Константин Ивлев, ставший популярным благодаря передаче "На ножах", сделал предложение молодой возлюбленной Валерии Куденковой из столицы Кубани. Об этом он рассказал в интервью НТВ.

— Предложение я сделал просто потому, что, чем больше я её знаю, тем больше она мне нравится. Это был порыв души, я понял, что это мой человек, — поделился Ивлев.

По его словам, этот год пара планирует посвятить только себе и пока что не задумывается о детях. Валерия рассказала, что телеведущий предложил ей руку и сердце на третий день после переезда. Он попросил её посидеть на веранде, после чего начал что-то искать, а потом достал коробочку с кольцом. Девушка со смехом вспоминает, что была одета в тот момент в костюм с Микки Маусом и красные треники.