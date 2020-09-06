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Телеведущий Ивлев сделал предложение девушке, ради которой ушёл от жены

Экс-супруга повара наделила его новую возлюбленную нелестным прозвищем.

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Фото © Instagram / @lera_Kudenkova

Знаменитый повар и телеведущий Константин Ивлев, ставший популярным благодаря передаче "На ножах", сделал предложение молодой возлюбленной Валерии Куденковой из столицы Кубани. Об этом он рассказал в интервью НТВ.

Предложение я сделал просто потому, что, чем больше я её знаю, тем больше она мне нравится. Это был порыв души, я понял, что это мой человек, — поделился Ивлев.

По его словам, этот год пара планирует посвятить только себе и пока что не задумывается о детях. Валерия рассказала, что телеведущий предложил ей руку и сердце на третий день после переезда. Он попросил её посидеть на веранде, после чего начал что-то искать, а потом достал коробочку с кольцом. Девушка со смехом вспоминает, что была одета в тот момент в костюм с Микки Маусом и красные треники.

Напомним, в марте стало известно о том, что Константин Ивлев разводится с женой. Пара не смогла поделить дочь, поэтому обратилась для решения спора в суд. СМИ сообщали, что причиной развода стала интрижка Ивлева на стороне. По словам жены ведущего, избранницей шеф-повара стала "эскортница из Тамани".

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Таюрская отметила, что будет удалять все комментарии с оскорблениями, потому что их читают родственники.

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