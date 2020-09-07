Топ цен. Какие продукты подешевели в начале сентября и где их купить

Лайф составил рейтинг продуктовых корзин в популярных супермаркетах. Оказалось, что продукты сейчас покупать выгоднее, чем летом.
Половина прожиточного минимума жителя России — из 12 130 рублей — должна тратиться на питание. В потребительскую корзину входят хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар, кондитерские изделия, соль, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, масло, чай и специи.
Лайф собрал потребительские корзины из продуктов, которые продаются под собственной торговой маркой ретейлеров. "Пятёрочка" — "Красная цена", "Перекрёсток" — "Просто" и "Маркет", "Ашан" — "Каждый день".
Чёрный рынок чёрной икры. Откуда на самом деле в России деликатесыЧёрная икра в Астрахани ещё 30 лет назад добывалась тоннами, стоила для потребителей копейки, а во всём мире была брендом. Но сейчас за 50 граммов чёрной икры нужно заплатить несколько тысяч рублей. Вкус, скорее всего, не восхитит. Да и за качество отвечают уже не российские предприниматели, хотя бренд нам продают как "отечественное производство высшего качества".
Так, в "Пятёрочке" в июле на потребительскую корзину нужно было потратить минимум 932 рубля, в "Перекрёстке" — 1027 рублей, в "Ашане" — 915 рублей.
"Пятёрочка" — 828 рублей
Овощи и фрукты в "Пятёрочке" стало покупать выгоднее. Картофель и бананы подешевели на 11 рублей, морковь на два рубля, лук — на девять, а яблоки сразу на 35 рублей.
Молоко "Красная цена" в пакете стоит сейчас 38 рублей за литр. Подсолнечное масло высшей категории подорожало сразу на пять рублей, десяток яиц стал дешевле — 47 рублей, 300 граммов сахарного печенья — 30 рублей, соль — 10 рублей, сахар вырос в цене — 35 рублей, а чай сохранил свою цену — 10 рублей за упаковку.
Самая дешёвая упаковка макарон и батон — по-прежнему по 17 рублей, пакетик молотого чёрного перца — семь рублей.
Холодок — это ок? Почему в замороженных продуктах меньше пользы, чем мы думалиПосле сбора урожая встаёт вопрос: что делать со всеми этими овощами, фруктами и зеленью? Как правило, часть плодов уходит в заготовки на зиму, а другую часть дачники замораживают. Но насколько это правильно? Есть ли польза в замороженных продуктах, которые мы приготовили сами или которые купили в пакетиках в "Пятёрочке" и "Магните".
В "Пятёрочке" гречка немного упала в цене в прошлом месяце: в апреле за килограмм нужно было заплатить 47 рублей, в мае — 55 рублей, в начале июля — 64 рубля, в первые дни августа — 67 рублей, сегодня — 65 рублей за упаковку.
Рагу из свинины (самое дешёвое мясо из представленных в холодильниках "Пятёрочки") стоит 190 рублей. По-прежнему за 95 рублей можно купить 800 граммов замороженной рыбы путассу.
Стоимость всех этих товаров — 828 рублей. По сравнению с началом августа итоговая цена корзины снизилась на 104 рубля. Отметим, что в нашей потребительской корзине нет сливочного масла, творога, сметаны, куриного мяса, цитрусовых и многих других продуктов, поскольку с ними наша покупка стала бы дороже — около 2000 рублей.
"Ашан" — 762 рубля
Яблоки, картофель, морковь, лук и капуста в "Ашане" дороже, чем в "Пятёрочке". А килограмм бананов на рубль дешевле.
Мясо подешевело в два раза за упаковку — 119 рублей вместо 238, но это по акции на начало сентября. Масло, соль, гречка, чай и специи сохранили стоимость по сравнению с прошлым месяцем. А вот рыба, печенье и сахар подорожали на один — три рубля.
Полный расколбас. Нужно ли закупаться мясом в "Пятёрочке" и "Магните", пока цены не выросли?Переработчики мясной продукции жалуются на рост цен на сырьё у производителей. По оценкам некоторых компаний, стоимость свинины и курятины выросла более чем на 30%. Как это скажется на ценниках в супермаркетах?
Итого за продукты в "Ашане" нужно сегодня заплатить 762 рубля. Это на 153 рубля меньше, чем в прошлом месяце. Такая разница в ценах объясняется удешевлением сезонных овощей и фруктов, а также акцией на мясные товары.
"Перекрёсток" — 920 рублей
Цены на фрукты и овощи в "Перекрёстке" выше, чем у других ретейлеров. Но картофель значительно дешевле — всего 10 рублей за килограмм.
В начале осени снизились цены на мясо и в этой торговой сети — 239 рублей за килограмм свинины для шашлыка, это на 71 рубль меньше, чем в прошлом месяце. Рыба по-прежнему стоит 90 рублей за 600 граммов, а вот подсолнечное масло подорожало на девять рублей. Цена также выросла и на гречку — 65 рублей за килограмм.
Е-моё! Лайф создал электронный каталог пищевых добавок, которым можно пользоваться в "Пятёрочке", "Магните" и "Перекрёстке"Производители самых разных продуктов указывают на этикетках состав с Е и цифрами. Но что на самом деле означает этот шифр и можно ли убить свой организм, поглощая еду с Е-добавками? Лайф собрал удобную карту всех разрешённых в России добавок. Теперь прямо в "Пятёрочке" или "Магните" вы можете узнать, как отразится на вашем здоровье шоколадка или творог с зашифрованными Е.
Соль, молоко, макароны, батон, чай сохранили цену. Яйца и сахар подорожали на рубль, а печенье подешевело на два рубля.
Общая стоимость продуктовой корзины в "Перекрёстке" снизилась за месяц на 107 рублей.
Отметим, что доступные продукты позволяют составить сбалансированный рацион на неделю, но в меню необходимы молочные продукты, орехи, крупы и разнообразные фрукты.