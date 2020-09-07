Топ цен. Какие продукты подешевели в начале сентября и где их купить

Лайф составил рейтинг продуктовых корзин в популярных супермаркетах. Оказалось, что продукты сейчас покупать выгоднее, чем летом.

Половина прожиточного минимума жителя России — из 12 130 рублей — должна тратиться на питание. В потребительскую корзину входят хлеб, картофель, овощи, фрукты, сахар, кондитерские изделия, соль, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, масло, чай и специи.

Лайф собрал потребительские корзины из продуктов, которые продаются под собственной торговой маркой ретейлеров. "Пятёрочка" — "Красная цена", "Перекрёсток" — "Просто" и "Маркет", "Ашан" — "Каждый день".

Так, в "Пятёрочке" в июле на потребительскую корзину нужно было потратить минимум 932 рубля, в "Перекрёстке" — 1027 рублей, в "Ашане" — 915 рублей.

"Пятёрочка" — 828 рублей

Овощи и фрукты в "Пятёрочке" стало покупать выгоднее. Картофель и бананы подешевели на 11 рублей, морковь на два рубля, лук — на девять, а яблоки сразу на 35 рублей.

Молоко "Красная цена" в пакете стоит сейчас 38 рублей за литр. Подсолнечное масло высшей категории подорожало сразу на пять рублей, десяток яиц стал дешевле — 47 рублей, 300 граммов сахарного печенья — 30 рублей, соль — 10 рублей, сахар вырос в цене — 35 рублей, а чай сохранил свою цену — 10 рублей за упаковку.

Самая дешёвая упаковка макарон и батон — по-прежнему по 17 рублей, пакетик молотого чёрного перца — семь рублей.

В "Пятёрочке" гречка немного упала в цене в прошлом месяце: в апреле за килограмм нужно было заплатить 47 рублей, в мае — 55 рублей, в начале июля — 64 рубля, в первые дни августа — 67 рублей, сегодня — 65 рублей за упаковку.

Рагу из свинины (самое дешёвое мясо из представленных в холодильниках "Пятёрочки") стоит 190 рублей. По-прежнему за 95 рублей можно купить 800 граммов замороженной рыбы путассу.

Стоимость всех этих товаров — 828 рублей. По сравнению с началом августа итоговая цена корзины снизилась на 104 рубля. Отметим, что в нашей потребительской корзине нет сливочного масла, творога, сметаны, куриного мяса, цитрусовых и многих других продуктов, поскольку с ними наша покупка стала бы дороже — около 2000 рублей.

"Ашан" — 762 рубля

Яблоки, картофель, морковь, лук и капуста в "Ашане" дороже, чем в "Пятёрочке". А килограмм бананов на рубль дешевле.

Мясо подешевело в два раза за упаковку — 119 рублей вместо 238, но это по акции на начало сентября. Масло, соль, гречка, чай и специи сохранили стоимость по сравнению с прошлым месяцем. А вот рыба, печенье и сахар подорожали на один — три рубля.

Итого за продукты в "Ашане" нужно сегодня заплатить 762 рубля. Это на 153 рубля меньше, чем в прошлом месяце. Такая разница в ценах объясняется удешевлением сезонных овощей и фруктов, а также акцией на мясные товары.

"Перекрёсток" — 920 рублей

Цены на фрукты и овощи в "Перекрёстке" выше, чем у других ретейлеров. Но картофель значительно дешевле — всего 10 рублей за килограмм.

В начале осени снизились цены на мясо и в этой торговой сети — 239 рублей за килограмм свинины для шашлыка, это на 71 рубль меньше, чем в прошлом месяце. Рыба по-прежнему стоит 90 рублей за 600 граммов, а вот подсолнечное масло подорожало на девять рублей. Цена также выросла и на гречку — 65 рублей за килограмм.

Соль, молоко, макароны, батон, чай сохранили цену. Яйца и сахар подорожали на рубль, а печенье подешевело на два рубля.

Общая стоимость продуктовой корзины в "Перекрёстке" снизилась за месяц на 107 рублей.