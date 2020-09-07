Мурашко — о ситуации с коронавирусом: Говорить о том, что всё успокоилось, рано

Говорить о том, что ситуация с коронавирусом в России успокоилась, пока что рано. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

— Говорить о том, что сегодня всё успокоилось, рано, — сказал Мурашко в рамках суперфинала конкурса "Лидеры России".

Он также напомнил, что России удалось в кратчайшие сроки перепрофилировать около 180 тысяч коек и создать федеральные дистанционные реанимационные консультативные центры. Также для оказания помощи пациентам с CoViD-19 и подозрением на заболевание было обучено более полутора миллионов медиков.