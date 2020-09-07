Мурашко — о ситуации с коронавирусом: Говорить о том, что всё успокоилось, рано

Говорить о том, что ситуация с коронавирусом в России успокоилась, пока что рано. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
— Говорить о том, что сегодня всё успокоилось, рано, — сказал Мурашко в рамках суперфинала конкурса "Лидеры России".
Он также напомнил, что России удалось в кратчайшие сроки перепрофилировать около 180 тысяч коек и создать федеральные дистанционные реанимационные консультативные центры. Также для оказания помощи пациентам с CoViD-19 и подозрением на заболевание было обучено более полутора миллионов медиков.
Напомним, за прошедшие сутки в России выявили 5185 новых случаев заражения коронавирусом. За 24 часа полностью выздоровело 2328 человек, 51 человек скончался. Всего с начала эпидемии коронавируса на территории РФ было выявлено 1 030 690 случаев заражения CoViD-19, вылечилось от заболевания 843 277 пациентов, летальных случаев — 17 871.