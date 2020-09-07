Привил вкус кулаками. В Москве курьер избил подростка из-за необычной причёски — видео

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В Зеленограде мужчина, одетый в зелёную форму курьера Delivery Club, решил с помощью кулаков научить подростков, как нужно "нормально выглядеть". В Сети появилось видео, на котором мужчина агрессивно рассказывает школьникам о внешнем виде, называя девочек ночными бабочками, а мальчиков — представителями нетрадиционной ориентации.
В определённый момент у курьера появляется группа поддержки в виде молодого человека в чёрной одежде. Постепенно словесный конфликт перерастает в драку — подростки сначала стали отстраняться от агрессивного мужчины, а затем дали отпор. Отмечается, что перепалка началась из-за необычной причёски одного из школьников, у которого часть волос окрашена в светлый цвет.
На последних кадрах видно, как зачинщик драки отошёл от компании, а его товарищ в этот момент склонился над одним из подростков, держа его за волосы и что-то говоря.
Как сообщил Лайфу источник, инцидент произошёл накануне вечером. Школьник с необычной причёской получил ушиб поясницы, его родители обратились к правоохранителям.
В Delivery Club уже прокомментировали инцидент, сообщив Лайфу, что курьер уже найден и отстранён от работы. Однако личность товарища, напавшего на подростков, им не известна.
— Мы в установленном порядке взаимодействуем с правоохранительными органами, а также находимся на связи с родителями подростков, они знают о нашей полной готовности принимать участие в расследовании этой ситуации, — сообщили в компании.
Курьера-донжуана из Delivery Club бросила девушка. Теперь у него новая версия по поводу приставаний к клиенткеПо новой легенде, он взял на себя вину за флирт, "чтобы от него отстали".
Это не первый инцидент с курьерами Delivery Club, произошедший в Москве за последнее время. Пару дней назад доставщик решил с помощью работы наладить личную жизнь и предложил клиентке "провести вместе полчасика" у неё дома. Девушка "подкат" не оценила и, испугавшись, соврала, что замужем и ждёт супруга с работы. Курьера уволили из службы доставки, а перед москвичкой извинились.
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