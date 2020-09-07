В Петербурге лось вышел на улицы города. Биолог рассказал, чем объясняется такое поведение животных

Жители Петербурга заметили лося на улицах города — животное ходило по тротуару. Инцидент произошёл в субботу, 5 сентября. Как сообщает телеканал "Санкт-Петербург", это не первый случай выхода лосей к людям. Кандидат биологических наук Павел Глазков рассказал телеканалу, чем объясняется такое поведение животных.

Как объяснил эксперт, в конце августа и до октября у лосей начинается период гона — время продолжения рода. В это время самцы начинают пробивать копытами большие ямы — метят свою территорию — и рогами заламывают деревья.

Он добавил, что во время этого периода лось может пройти более 70 километров за ночь в поисках партнёрши. В тёмное время суток они по ошибке могут выйти в город — в таком случае лоси опасны для человека, утверждает Глазков.

Эксперт посоветовал держаться от животных в стороне и не пытаться подойти. Во время гона лось агрессивен и может напасть на прохожего, отмечает Глазков. Также он порекомендовал при виде лося не выходить из машины или, если человек идёт пешком, спрятаться за преградой.