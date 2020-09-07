Певица Наталья Штурм заявила, что вдовец Легкоступовой венчался три раза

Певица Наталья Штурм, которую связывали дружеские отношения с погибшей заслуженной артисткой РФ Валентиной Легкоступовой, заявила, что муж артистки — яхтсмен Юрий Фирсов — нарушил церковные правила, обвенчавшись с исполнительницей.

— Оказывается, он был уже венчан три раза, — заявила Штурм в эфире программы "Звёзды сошлись", отметив, что таинство он проводил с каждой из своих жён.

Этот церковный обряд должен совершаться единожды в жизни, однако есть обстоятельства, при которых священнослужитель может пойти навстречу и благословить на повторный брак, например при смерти одного из супругов. Но предыдущая жена Фирсова жива и не имеет проблем со здоровьем.

Кроме того, мужчина стал оказывать знаки внимания Легкоступовой, ещё когда находился в браке. Его уход из семьи стал ударом для супруги, которая была уверена, что в доме царят идиллия и счастье, сообщает Пятый канал.

Как рассказывал ранее друг Фирсова Андрей Арбузов, Юрий не стал сообщать новой супруге, что уже был венчан с предыдущими жёнами. Сам яхтсмен никак не прокомментировал данное заявление.