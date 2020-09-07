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Певица Наталья Штурм заявила, что вдовец Легкоступовой венчался три раза

Мужчина не сообщал об этом супруге.

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Фото © Instagram / firsov_yury

Певица Наталья Штурм, которую связывали дружеские отношения с погибшей заслуженной артисткой РФ Валентиной Легкоступовой, заявила, что муж артистки — яхтсмен Юрий Фирсов — нарушил церковные правила, обвенчавшись с исполнительницей.

Оказывается, он был уже венчан три раза, — заявила Штурм в эфире программы "Звёзды сошлись", отметив, что таинство он проводил с каждой из своих жён.

Этот церковный обряд должен совершаться единожды в жизни, однако есть обстоятельства, при которых священнослужитель может пойти навстречу и благословить на повторный брак, например при смерти одного из супругов. Но предыдущая жена Фирсова жива и не имеет проблем со здоровьем.

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Решение мужчины многие приняли с осуждением.

Кроме того, мужчина стал оказывать знаки внимания Легкоступовой, ещё когда находился в браке. Его уход из семьи стал ударом для супруги, которая была уверена, что в доме царят идиллия и счастье, сообщает Пятый канал.

Как рассказывал ранее друг Фирсова Андрей Арбузов, Юрий не стал сообщать новой супруге, что уже был венчан с предыдущими жёнами. Сам яхтсмен никак не прокомментировал данное заявление.

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Артист отметил, что у погибшей раньше были проблемы с алкоголем, но позже она от них избавилась.

Напомним, в начале августа певицу доставили в городскую клиническую больницу № 13 с черепно-мозговой травмой, спровоцировавшей отёк мозга. 13 августа она впала в кому. Легкоступовой провели срочную операцию и подключили её к аппарату ИВЛ. При этом её муж, которого также доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали. На допросе он заявил, что певица сама повредила голову, упав в ванной. Вскоре артистка умерла. Дочь Легкоступовой озвучила причину смерти.

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