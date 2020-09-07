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Суд арестовал жителя Татарстана, попытавшегося отвёрткой зарезать экс-супругу в магазине — видео

Состояние пострадавшей стабильное, она потихоньку приходит в себя, начала вставать и передвигаться.

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Видео © LIFE

Суд в Татарстане арестовал 47-летнего жителя города Заинска, который с отвёрткой набросился на бывшую жену в магазине. Под стражей Сулиман будет находиться по меньшей мере до 4 ноября.

Как рассказала Лайфу сестра пострадавшей, Людмилу перевели в обычную палату, она начала потихоньку вставать и ходить. Женщине делают перевязки и дают обезболивающие препараты.

Состояние стабильное, жизни ничего не угрожает, слава богу. Приходила следователь, чувствуется, что прикрывается. Постоянные фразы "Я всё сделала" и многое другое. Мы ей говорим одно, а она ни при чём якобы. Уже говорит, что заявления не было, — поделилась Евгения.

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Бывший муж набросился на женщину прямо у кассы и нанёс ей 13 ножевых ранений.

Напомним, 47-летний житель города Заинска набросился на бывшую жену в магазине и стал наносить ей удары отвёрткой. Лайф публиковал видео с моментом жестокой расправы. Женщина получила 13 колото-резаных ран, но осталась жива, сам же нападавший скрылся. Спустя сутки полиции удалось найти злоумышленника в лесу.

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