Суд арестовал жителя Татарстана, попытавшегося отвёрткой зарезать экс-супругу в магазине — видео

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Суд в Татарстане арестовал 47-летнего жителя города Заинска, который с отвёрткой набросился на бывшую жену в магазине. Под стражей Сулиман будет находиться по меньшей мере до 4 ноября.
Как рассказала Лайфу сестра пострадавшей, Людмилу перевели в обычную палату, она начала потихоньку вставать и ходить. Женщине делают перевязки и дают обезболивающие препараты.
— Состояние стабильное, жизни ничего не угрожает, слава богу. Приходила следователь, чувствуется, что прикрывается. Постоянные фразы "Я всё сделала" и многое другое. Мы ей говорим одно, а она ни при чём якобы. Уже говорит, что заявления не было, — поделилась Евгения.
Бил, унижал, насиловал. Жуткие подробности о семейной драме, которая закончилась попыткой убийства в магазинеБывший муж набросился на женщину прямо у кассы и нанёс ей 13 ножевых ранений.
Напомним, 47-летний житель города Заинска набросился на бывшую жену в магазине и стал наносить ей удары отвёрткой. Лайф публиковал видео с моментом жестокой расправы. Женщина получила 13 колото-резаных ран, но осталась жива, сам же нападавший скрылся. Спустя сутки полиции удалось найти злоумышленника в лесу.
Машину спрятал, ключи выбросил. Стали известны подробности поимки "мстителя с отвёрткой"Мужчина напал на экс-супругу после того, как она подала на него заявление об изнасиловании.
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