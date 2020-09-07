Суд арестовал жителя Татарстана, попытавшегося отвёрткой зарезать экс-супругу в магазине — видео

Видео © LIFE

Суд в Татарстане арестовал 47-летнего жителя города Заинска, который с отвёрткой набросился на бывшую жену в магазине. Под стражей Сулиман будет находиться по меньшей мере до 4 ноября.

Как рассказала Лайфу сестра пострадавшей, Людмилу перевели в обычную палату, она начала потихоньку вставать и ходить. Женщине делают перевязки и дают обезболивающие препараты.

— Состояние стабильное, жизни ничего не угрожает, слава богу. Приходила следователь, чувствуется, что прикрывается. Постоянные фразы "Я всё сделала" и многое другое. Мы ей говорим одно, а она ни при чём якобы. Уже говорит, что заявления не было, — поделилась Евгения.