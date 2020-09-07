Врио главы Калужской области рассказал Путину, как регион выходит из ситуации с коронавирусом

Временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша во время онлайн-встречи рассказал президенту России Владимиру Путину о том, как регион справляется с ситуацией с CoViD-19. Об этом сообщает официальный сайт президента.

— Калужская область планомерно, шаг за шагом выходит из ситуации, вызванной распространением коронавируса. Находясь по соседству со столичным регионом, мы одними из первых приняли на себя волну заболеваемости, тем не менее упреждающие меры помогли нам своевременно перестроить систему здравоохранения, обеспечить её нужными ресурсами, мобилизовать медицинский персонал и не допустить серьёзного осложнения эпидемиологической обстановки, — рассказал Шапша.

По словам врио губернатора, в области развернули более 2200 коек для больных CoViD-19, однако в полном объёме они не понадобились. Также Шапша поблагодарил президента за финансовую помощь, которую регион получил в это тяжёлое время — 1 миллиард 144 миллиона рублей.

Сейчас регион находится на третьем этапе снятия ограничений. На случай изменения ситуации в области остаются 525 оборудованных инфекционных коек.

— В период действия ограничений мы дополнили федеральные меры поддержки экономики региональными решениями, снизили налоговую и финансовую нагрузку на бизнес. Помощь получили почти 22 тысячи хозяйствующих субъектов, её суммарный объём превысил один миллиард рублей, — добавил врио губернатора.