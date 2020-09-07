Опубликованы кадры операции по спасению детей в горах под Сочи

Кадры операции по спасению одиннадцати туристов, среди которых восемь детей, потерявшихся в горах под Сочи, опубликовало МЧС. В распоряжении Лайфа также оказалось видео.

Спасатели с помощью специального снаряжения спускались с вертолёта, который застыл над местом обнаружения пропавших, и по очереди поднимали их в салон летательного аппарата.

Ели ягоды, спали на дождевике. Один из потерявшихся под Сочи ребят рассказал, как они провели сутки в горах В группе с несовершеннолетними также были трое взрослых, всех туристов уже эвакуировали.

Напомним, группа туристов из трёх взрослых и восьми несовершеннолетних не предупредила МЧС о своём походе. Утром 6 сентября она вышла из посёлка Эстосадок к озеру, расположенному в районе Розы Пик. Дети вышли на связь сегодня, они находились в районе Хмелёвских озёр, за ними отправили вертолёт. Спасатели эвакуировали группу из одиннадцати человек, среди которых восемь детей (воспитанники спортшколы в Тверской области). Все юные спортсмены здоровы.