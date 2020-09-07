Спасатели эвакуировали найденных в горах под Сочи детей — видео

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В Сочи с помощью вертолёта эвакуировали группу из 11 туристов, среди которых восемь детей — воспитанников спортшколы в Тверской области. Накануне они пропали в горах. Об этом Лайфу сообщил источник.
Фото © LifeShot
Найденную группу доставят на Красную Поляну. Отмечается, что все пропавшие были спасены и здоровы.
Решили отдохнуть между тренировками. Лайф узнал подробности о сборах воспитанников спортшколы, пропавших в горах под СочиГруппа туристов, которая уже вышла на связь, находится в удовлетворительном состоянии.
Напомним, группа туристов из трёх взрослых и восьми несовершеннолетних не предупредила МЧС о своём походе. Утром 6 сентября она вышла из посёлка Эстосадок к озеру, расположенному в районе Розы Пик. Дети вышли на связь сегодня, они находились в районе Хмелёвских озёр, за ними отправили вертолёт.