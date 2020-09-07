Спасатели эвакуировали найденных в горах под Сочи детей — видео

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В Сочи с помощью вертолёта эвакуировали группу из 11 туристов, среди которых восемь детей — воспитанников спортшколы в Тверской области. Накануне они пропали в горах. Об этом Лайфу сообщил источник.

Фото © LifeShot

Найденную группу доставят на Красную Поляну. Отмечается, что все пропавшие были спасены и здоровы.