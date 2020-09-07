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Посла России в Белграде вызвали в МИД Сербии после поста Захаровой о Вучиче и Трампе

Дипломата пригласили для устного разъяснения ситуации.

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Фото © Виктор Кручинин / ТАСС

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко вызван в Министерство иностранных дел Сербии в связи с постом официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в котором дипломат иронично прокомментировала визит президента республики Александра Вучича в США. Об этом сообщил глава сербского внешнеполитического ведомства Ивица Дачич.

Дипломат пояснил, что Боцан-Харченко был приглашён "для устного разъяснения" ситуации. При этом в эфире Happy TV Дачич подчеркнул, что Москва и Белград являются стратегическими партнёрами и продолжают своё сотрудничество. Он напомнил, что лидер Сербии Александр Вучич пообещал, что публикация Захаровой "не оставит следа на хороших отношениях" двух стран.

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В Кремле считают, что российский МИД делает для российско-сербских отношений очень много.

По мнению Дачича, пост Захаровой был опрометчивым и вызвал ненужную напряжённость. Министр указал на то, что официальный представитель российского МИД "имеет некоторую свободу в публичных выступлениях", что "вполне терпимо в Москве".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее извинилась за публикацию о президенте Сербии Александре Вучиче в Белом доме, отметив, что пост был истолкован неверно. Об этом она сообщила в "Фейсбуке" прямо под записью, где предложила при условиях, в которых оказался сербский лидер, сесть в позе героини из "Основного инстинкта".

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Министр отметил, что президент страны — единственный государственный деятель в Европе, который отказался ввести санкции против России.

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