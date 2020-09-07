Посла России в Белграде вызвали в МИД Сербии после поста Захаровой о Вучиче и Трампе

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко вызван в Министерство иностранных дел Сербии в связи с постом официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в котором дипломат иронично прокомментировала визит президента республики Александра Вучича в США. Об этом сообщил глава сербского внешнеполитического ведомства Ивица Дачич.

Дипломат пояснил, что Боцан-Харченко был приглашён "для устного разъяснения" ситуации. При этом в эфире Happy TV Дачич подчеркнул, что Москва и Белград являются стратегическими партнёрами и продолжают своё сотрудничество. Он напомнил, что лидер Сербии Александр Вучич пообещал, что публикация Захаровой "не оставит следа на хороших отношениях" двух стран.

По мнению Дачича, пост Захаровой был опрометчивым и вызвал ненужную напряжённость. Министр указал на то, что официальный представитель российского МИД "имеет некоторую свободу в публичных выступлениях", что "вполне терпимо в Москве".