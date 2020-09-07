Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

В Кремле не видят рисков блокировки проекта "Северный поток — 2" Германией

Москва наблюдает за призывами некоторых политиков о приостановке строительства газопровода.

227
Post cover

Фото © Nord-stream2.com

Кремль в настоящее время не видит рисков того, что Германия заблокирует реализацию проекта "Северный поток — 2". Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Нет, — ответил он на вопрос о том, видит ли Москва риски блокировки строительства газопровода.

Официальный представитель Кремля также прокомментировал призывы некоторых зарубежных политиков и чиновников о приостановке реализации "Северного потока — 2".

Пока фиксируем, что на каждое такое новое заявление появляются два заявления, которые говорят об абсурдности таких предложений, — сказал Песков.

Ранее премьер Швеции Стефан Лёвен указал противникам строительства "Северного потока — 2" на необходимость соблюдения международного права.

Президента Чехии удивили призывы об остановке строительства "Северного потока — 2"

Политик не видит связи между прокладкой газопровода и ситуацией с Алексеем Навальным.

Напомним, Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске с борта самолёта Томск — Москва. Российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, но позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.

Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". Российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" в этом усомнились. Однако на Западе заявили, что инцидент с блогером якобы может стать причиной отказа от реализации проекта газопровода "Северный поток — 2".

Премьер Саксонии высказался за продолжение строительства "Северного потока — 2"

Требовать иного следует лишь после прояснения всех обстоятельств инцидента с Алексеем Навальным, считает Кречмер.

Выбор редакции

Loading...