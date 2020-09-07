В Кремле не видят рисков блокировки проекта "Северный поток — 2" Германией

Кремль в настоящее время не видит рисков того, что Германия заблокирует реализацию проекта "Северный поток — 2". Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.
— Нет, — ответил он на вопрос о том, видит ли Москва риски блокировки строительства газопровода.
Официальный представитель Кремля также прокомментировал призывы некоторых зарубежных политиков и чиновников о приостановке реализации "Северного потока — 2".
— Пока фиксируем, что на каждое такое новое заявление появляются два заявления, которые говорят об абсурдности таких предложений, — сказал Песков.
Ранее премьер Швеции Стефан Лёвен указал противникам строительства "Северного потока — 2" на необходимость соблюдения международного права.
Президента Чехии удивили призывы об остановке строительства "Северного потока — 2"Политик не видит связи между прокладкой газопровода и ситуацией с Алексеем Навальным.
Напомним, Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске с борта самолёта Томск — Москва. Российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, но позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ.
Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". Российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" в этом усомнились. Однако на Западе заявили, что инцидент с блогером якобы может стать причиной отказа от реализации проекта газопровода "Северный поток — 2".