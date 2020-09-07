"Я в замешательстве". Блёданс в беседе с Лайфом назвала заблокированный в Instagram профиль сына значимой соцплощадкой

Актриса и телеведущая Эвелина Блёданс в беседе с Лайфом назвала важной социальной площадкой аккаунт её сына Семёна с синдромом Дауна, заблокированный соцсетью Instagram.

— Я, честно говоря, в замешательстве, поскольку этим вопросом занимался Александр (отец мальчика. — Прим. Лайфа), он ведёт Сёмину страницу, и он всё это время пытался вернуть её. Я присоединилась только вчера, конечно, большой резонанс идёт, много прессы присоединилось. Я просто правда не знаю, что делать. Я понимаю только одно: что это очень важная социальная площадка. То есть это не просто "Ой, заблокировали Instagram, мы не сможем выкладывать рекламу курточек". Нет, — заявила артистка.

По словам Блёданс, на страничке Семёна принципиально не было никакой рекламы. Она была создана для тех людей, кому интересно наблюдать за развитием ребёнка с синдромом Дауна.

— Поэтому восемь лет туда выкладывался контент и развивающий, и мотивирующий, что самое главное. И действительно, когда женщина рожала ребёнка с синдромом, первое, что ей приносили в постель подруга, мама, сестра или ещё кто-либо, — это страничку Семёна, которую женщина листала, смотрела за ним от его рождения до нынешнего дня и понимала, что "я могу вырастить такого ребёнка, что он прекрасен, что он развивается, что он добрый, что он солнечный", — пояснила звезда.

Блёданс считает, что новая страница будет уже другой историей, хотя её, конечно, можно создать.

— Смысл всей этой акции, а Сёмин Instagram — это акция помощи людям в трудной ситуации — это неразрывная история. Людям было интересно листать эти восемь лет, как он поднял головку, как он сделал свой первый шаг. Честно вам скажу, я не ожидала, что именно на Семёна, на такую социально значимую площадку наложат запрет, — подытожила актриса.