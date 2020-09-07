Зарплаты бюджетников проиндексируют с 1 октября

Зарплаты российских бюджетников проиндексируют на 3% с 1 октября. Об этом свидетельствует распоряжение правительства.
— Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, — говорится в документе.
Особые пенсии, прибавки к зарплате и льготы. С 1 сентября учителей ждут новые выплатыС 1 сентября учителям будут доплачивать за классное руководство. При этом педагоги имеют право ещё на целый ряд льгот.
Ранее в результате опроса стало известно, в каких сферах работники больше всего довольны зарплатой.