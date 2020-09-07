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Зарплаты бюджетников проиндексируют с 1 октября

Повышение коснётся работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, федеральных госорганов и гражданских служащих воинских частей.

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Фото © Pixabay

Зарплаты российских бюджетников проиндексируют на 3% с 1 октября. Об этом свидетельствует распоряжение правительства.

Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счёт средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений, — говорится в документе.

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