Песков счёл недопониманием ситуацию с постом Захаровой о Вучиче и Трампе

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков назвал недопониманием ситуацию с публикацией на странице официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, где та иронично комментирует визит президента Сербии Александра Вучича в США.

Песков отметил, что дружеские отношения стратегического партнёрства России с Сербией являются одним из важнейших приоритетов внешней политики РФ. Как напомнил представитель Кремля, сербский народ — это братский народ для россиян, и все без исключения в руководстве РФ являются сторонниками дальнейшего развития партнёрства.

— Российский МИД делает очень много для развития и углубления этих отношений, в том числе и для посильной защиты интересов братской Сербии. Возможно, действительно возникло недопонимание в связи с некоторыми формулировками. Знаю, что моя коллега принесла извинения, и мы исходим из того, что ни у кого не будет оставаться сомнений в глубокой приверженности уважению Сербии в целом и руководства Сербии [в частности], — отметил Песков.

Говоря о самом инфоповоде — необычной рассадке в ходе визита президента Сербии в Вашингтон, пресс-секретарь президента РФ отметил, что "нам ближе круглый стол короля Артура".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее извинилась за публикацию о президенте Сербии Александре Вучиче в Белом доме, отметив, что пост был истолкован неверно. Об этом она сообщила в Facebook прямо под записью, где предложила при условиях, в которых оказался сербский лидер, сесть в позе героини из "Основного инстинкта".