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Песков рассказал, когда ждать визита Лукашенко в Москву

Ранее белорусский президент заявил, что на предстоящей встрече с Владимиром Путиным собирается "расставить все точки над i".

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Москву состоится в ближайшие дни.

— (Подготовка визита) находится в активной стадии, и в целом можно ожижать в ближайшие дни. Своевременно проинформируем, — отметил Песков, добавив, что 13 сентября визит точно не ожидается.

Лукашенко заявил, что на предстоящей встрече с Путиным расставит точки над i

Ранее он выразил благодарность России за поддержку в сложный период.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. А 3 сентября с Лукашенко в Минске встретился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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