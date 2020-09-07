Песков рассказал, когда ждать визита Лукашенко в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Москву состоится в ближайшие дни.

— (Подготовка визита) находится в активной стадии, и в целом можно ожижать в ближайшие дни. Своевременно проинформируем, — отметил Песков, добавив, что 13 сентября визит точно не ожидается.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в Москве состоится встреча президента РФ Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко. А 3 сентября с Лукашенко в Минске встретился премьер-министр РФ Михаил Мишустин.