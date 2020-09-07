Кремль ждёт от Германии информацию по ситуации с Навальным в ближайшие дни

Москва рассчитывает в ближайшие дни получить от Берлина информацию по ситуации с Алексеем Навальным с учётом резонанса темы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
— Мы действительно отметили заявление министра иностранных дел Германии, весьма удовлетворены, что в ближайшее время такая информация будет предоставлена, что нет никаких причин, которые препятствовали бы предоставлению такой информации, — сказал пресс-секретарь российского президента.
Захарова обвинила Берлин в специальном затягивании процесса расследования ситуации с НавальнымУверенности, что ФРГ не ведёт двойную игру, пока нет, подчеркнула она.
Песков отметил, что информация немецкой стороны поможет в разбирательстве относительно причин, которые привели к болезни блогера.
Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок".
В МИД Германии объяснили причины затягивания расследования по ситуации с НавальнымТам отметили, что в данном деле регулярно появляются новые детали.
При этом российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" усомнились в том, что Навального отравили этим веществом, и объяснили, почему не доверяют заявлениям Берлина.