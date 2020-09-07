Кремль ждёт от Германии информацию по ситуации с Навальным в ближайшие дни

Москва рассчитывает в ближайшие дни получить от Берлина информацию по ситуации с Алексеем Навальным с учётом резонанса темы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Мы действительно отметили заявление министра иностранных дел Германии, весьма удовлетворены, что в ближайшее время такая информация будет предоставлена, что нет никаких причин, которые препятствовали бы предоставлению такой информации, — сказал пресс-секретарь российского президента.

Песков отметил, что информация немецкой стороны поможет в разбирательстве относительно причин, которые привели к болезни блогера.

Напомним, Алексей Навальный попал в больницу в Омске 20 августа, его госпитализировали прямо с борта самолёта Томск — Москва. Изначально российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, однако позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок".