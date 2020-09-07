Губернаторы регионов РФ дали советы суперфиналистам конкурса "Лидеры России"

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Суперфинал конкурса "Лидеры России — 2020", который проходит сегодня в Солнечногорске, посетили губернаторы регионов. Они рассказали о собственном опыте и пожелали финалистам успехов.
— "Лидеры России" — это уже абсолютно состявшийся формат поиска успешных, неравнодушных, сильных ребят, которые очень нужны нам всем в экономике, госуправлении, культуре, науке. И сегодня здесь, на площадке, у всех горят глаза, у всех очень интересный бэкграунд, насыщенный. Это действительно настоящие лидеры, — отметил губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов.
Он заявил, что конкурс не только помогает выявлять лидеров, но и открывает для участников новые пути для самореализации. Сам Артюхов тоже участвовал в "Лидерах России" и считает, что этот опыт не только дал ему возможность стать губернатором, но и подарил новых знакомых, с которыми глава региона продолжает общение и сотрудничество.
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Артюхов поделился, что подобные конкурсы проводятся и внутри ЯНАО, например на пост руководителя государственного строительного надзора, и позволяют найти хороших управленцев, в которых нуждается регион. Глава округа отметил, что планируется и в дальнейшем проводить такие испытания. Суперфиналистам Артюхов пожелал успеха, которого они "абсолютно заслуживают".
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в свою очередь, отметил, что конкурс "Лидеры России" является качественным и нужным инструментом по поиску высококлассных специалистов, которые готовы реализовывать проекты. Он рассказал, что в регионе для привлечения управленцев была внедрена программа по компенсации на переезд и ипотеку для специалистов, в которых заинтересованы компании области.
— Борьба за людей, наверное, самая главная борьба. Но мне кажется, что, когда такая борьба между регионами РФ, самое главное — стараться выигрывать её на международной арене, — отметил Алиханов.
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От себя глава Калининградской области порекомендовал участникам конкурса никогда не сдаваться.
Напомним, сегодня проходит второй день суперфинала конкурса "Лидеры России — 2020", который объединил 300 управленцев из 54 регионов России, Украины и Белоруссии.