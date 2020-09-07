Скворцова рассказала, что является наставником четырёх участников "Лидеров России — 2020"

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Глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова рассказала, что является наставником четырёх участников конкурса управленцев "Лидеры России — 2020". Двое из них — из узкого медицинского конкурса, а ещё двое — из основного.

Под опекой Скворцовой оказались декан ведущего медицинского университета, представитель частной медицины и создатель собственного подразделения в Санкт-Петербурге, связанного с радиологией, а также глава собственной сети частных клиник в Иванове и руководитель "самостоятельной" поликлиники в Ростовской области.

— Наставничество — это очные встречи обязательно. Потому что мы должны друг друга чувствовать и должно возникнуть доверие между наставниками и наставляемыми. Но потом возможны неформальные контакты: телефонные, онлайн и так далее. У тех людей, с которыми меня сейчас свела судьба, у них очень много вопросов возникает профессиональных. Не всегда на местах адекватно воспринимают, что эти люди становятся молодыми "лидерами России", — рассказала глава Федерального медико-биологического агентства РФ.

Она добавила, что является наставником уже второй год. По словам Скворцовой, наставляемые прошлого года продолжают поддерживать общение с ней. Она также отметила, что один из них стал победителем конкурса в 2019 году. Медик пожелала лидерам поступательного дальнейшего развития и не останавливаться на достигнутом.