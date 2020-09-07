В Москве на этой неделе выпадет больше половины месячной нормы осадков

За неделю в Москве выпадет более половины месячной нормы осадков. Самые сильные дожди ожидаются во вторник и четверг, сообщает центр погоды "Фобос".

— В Москве сегодня ещё настоящее лето — днём около +25 градусов. Потом в столице зарядят дожди, самые сильные будут во вторник и четверг. В сумме за рабочую неделю они принесут более половины сентябрьского объёма влаги, — пишет центр.

Также отмечается, что в столице ожидается плотная облачность, из-за чего в Москве похолодает. Температура не поднимется выше 16–19 градусов.