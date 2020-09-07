Курс евро превысил 90 рублей впервые за 4,5 года

Токсичный курс. Отыграет ли рубль падение после новостей о Навальном Рубль снизился к доллару и евро на вечерних торгах после заявлений об отравлении Навального "Новичком". Индекс РТС упал на 3%. Лайф разбирался, почему российская валюта негативно отреагировала на заявления ФРГ и каким будет курс дальше.