Курс евро превысил 90 рублей впервые за 4,5 года

Курс евро на Московской бирже впервые с февраля 2016 года поднялся выше 90 рублей и в моменте составил 90,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:04 мск.
При этом курс доллара к рублю на Мосбирже в этот же период вырос до отметки в 76,09 рубля. Он впервые с 26 августа текущего года превысил 76 рублей.
Токсичный курс. Отыграет ли рубль падение после новостей о НавальномРубль снизился к доллару и евро на вечерних торгах после заявлений об отравлении Навального "Новичком". Индекс РТС упал на 3%. Лайф разбирался, почему российская валюта негативно отреагировала на заявления ФРГ и каким будет курс дальше.
Ранее Лайф рассказывал, что аналитики дали прогноз, каким будет курс рубля к концу года.