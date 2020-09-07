Российские спецслужбы изучат запись разговора Варшавы и Берлина о Навальном

Полезность и ценность записи телефонного разговора между Варшавой и Берлином, в котором шла речь о фальсификации отравления российского блогера Алексея Навального, будут оценивать специальные службы, а не Кремль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.
— Безусловно, мы имели возможность легко ознакомиться [с записью разговора] из материалов СМИ. Но, наверное, не нам судить о полезности и ценности данной записи, это скорее работа специальных служб, что они и делают, — сказал он.
Песков также не стал отвечать, склонны ли в Кремле доверять подлинности записи беседы, подчеркнув, что это работа спецслужб и оценивать это "должны и могут" только они.
В МИД Германии объяснили причины затягивания расследования по ситуации с НавальнымТам отметили, что в данном деле регулярно появляются новые детали.
Напомним, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил премьер-министру России Михаилу Мишустину, что республике удалось перехватить разговор Польши и Германии, в котором обсуждалась фальсификация отравления Навального. Позже диалог был обнародован. Согласно записи, собеседники общались на английском и называли главу Белоруссии крепким орешком. МИД Польши, в свою очередь, опроверг данные о телефонном разговоре.
Алексей Навальный 20 августа был госпитализирован в Омске с борта самолёта Томск — Москва. Российские врачи подозревали у него острое отравление неустановленным веществом, но позже сошлись во мнении, что причиной ухудшения здоровья могло стать нарушение обмена веществ. Спустя двое суток Навального доставили в берлинскую клинику "Шарите". Германские военные токсикологи заявили, что блогера якобы отравили нервно-паралитическим ядом "Новичок". Российские эксперты, врачи и даже сами создатели "Новичка" в этом усомнились.