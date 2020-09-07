Российские спецслужбы изучат запись разговора Варшавы и Берлина о Навальном

Полезность и ценность записи телефонного разговора между Варшавой и Берлином, в котором шла речь о фальсификации отравления российского блогера Алексея Навального, будут оценивать специальные службы, а не Кремль, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

— Безусловно, мы имели возможность легко ознакомиться [с записью разговора] из материалов СМИ. Но, наверное, не нам судить о полезности и ценности данной записи, это скорее работа специальных служб, что они и делают, — сказал он.

Песков также не стал отвечать, склонны ли в Кремле доверять подлинности записи беседы, подчеркнув, что это работа спецслужб и оценивать это "должны и могут" только они.