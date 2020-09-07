Ели ягоды, спали на дождевике. Один из потерявшихся под Сочи ребят рассказал, как они провели сутки в горах

Один из восьмерых потерявшихся в горах под Сочи детей, которые входили в группу туристов, поделился с Лайфом, как всё произошло. Также в нашем распоряжении оказались фотографии с мест, где блуждала компания.

По словам мальчика, они пошли в поход по тропинкам, которых оказалось очень много. В какой-то момент группа спутала тропинки и заблудилась. Еды у них не было, поэтому в течение суток они питались ягодами ежевики, кусты которой иногда попадались им на пути. В остальное время туристы голодали. Палаток с собой у них также не было, спать приходилось на дождевике, который один из ребят нашёл в горах во время путешествия.