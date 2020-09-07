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В Амурской области на генерала в отставке завели уголовное дело о хищении 67 миллионов рублей

Изначально он заключил госконтракт со строительной компанией на сумму более чем 132 миллиона.

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Фото © Shutterstock

В отношении бывшего начальника УМВД России по Амурской области, генерал-майора полиции в отставке возбуждено уголовное дело о хищении 67 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом Лайфу сообщил источник.

По его данным, генерал-майор в отставке в 2013 году заключил госконтракт стоимостью 132 036 930 рублей со строительной компанией на выполнение реконструкции и расширения административного здания регионального ГУ МВД РФ. Однако спустя два года он, зная о том, что часть строительных работ не выполнена, заключил с той же компанией дополнительное соглашение, в соответствии с которым исключены существенные условия, обязывающие подрядчика выполнить полный комплекс работ по строительству объекта и вводу его в эксплуатацию. При этом организация выполнила дополнительные работы, не предусмотренные договором, которые увеличили сметную стоимость строительства на более чем 67 миллионов рублей.

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Первым такую меру пресечения получил бывший глава корпорации Владимир Солнцев.

Напомним, ранее Лайф рассказывал про бывшую сотрудницу московского коммерческого банка, которую суд признал виновной в хищении 420 миллионов рублей у 457 вкладчиков. Девушка, являясь руководителем, действовала в составе организованной преступной группы и вводила в заблуждение граждан, желающих заключить договоры банковских вкладов. Её приговорили к шести годам исправительной колонии общего режима.

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