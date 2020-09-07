В Амурской области на генерала в отставке завели уголовное дело о хищении 67 миллионов рублей

По его данным, генерал-майор в отставке в 2013 году заключил госконтракт стоимостью 132 036 930 рублей со строительной компанией на выполнение реконструкции и расширения административного здания регионального ГУ МВД РФ. Однако спустя два года он, зная о том, что часть строительных работ не выполнена, заключил с той же компанией дополнительное соглашение, в соответствии с которым исключены существенные условия, обязывающие подрядчика выполнить полный комплекс работ по строительству объекта и вводу его в эксплуатацию. При этом организация выполнила дополнительные работы, не предусмотренные договором, которые увеличили сметную стоимость строительства на более чем 67 миллионов рублей.