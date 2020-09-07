Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Евросоюз намерен ввести санкции против 31 белорусского чиновника

По словам дипломатов ЕС, эти меры станут ответом "за выборы, насилие и репрессии".

82
Post cover

Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Евросоюз планирует ввести экономические санкции в отношении 31 белорусского чиновника к середине сентября. В санкционный список войдёт глава МВД Белоруссии Юрий Караев, сообщает Reuters.

Первоначально мы согласовали 14 имен, но многие государства посчитали, что этого недостаточно. Сейчас мы пришли к соглашению ещё по 17 именам. Это высокопоставленные чиновники, ответственные за выборы, насилие и репрессии, — приводит агентство слова одного из дипломатов ЕС.

Ранее в Евросоюзе отказались от персональных санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. В частности, против таких мер выступили в Париже, Риме и Берлине. По мнению представителей этих стран, персональные санкции могут окончательно прекратить диалог с белорусским лидером.

Напомним, санкции ЕС вызваны прошедшими в Белоруссии выборами и последовавшими за ними жестокими задержаниями митингующих. В союзе не признали результатов выборов, на которых победил действующий президент Александр Лукашенко, и потребовали остановить насилие по отношению к гражданам республики.

Выбор редакции

Loading...