Евросоюз намерен ввести санкции против 31 белорусского чиновника

Евросоюз планирует ввести экономические санкции в отношении 31 белорусского чиновника к середине сентября. В санкционный список войдёт глава МВД Белоруссии Юрий Караев, сообщает Reuters.

— Первоначально мы согласовали 14 имен, но многие государства посчитали, что этого недостаточно. Сейчас мы пришли к соглашению ещё по 17 именам. Это высокопоставленные чиновники, ответственные за выборы, насилие и репрессии, — приводит агентство слова одного из дипломатов ЕС.

Ранее в Евросоюзе отказались от персональных санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. В частности, против таких мер выступили в Париже, Риме и Берлине. По мнению представителей этих стран, персональные санкции могут окончательно прекратить диалог с белорусским лидером.