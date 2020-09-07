Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты о "золотых паспортах" россиян

Информация издания Politis о владельцах так называемых золотых паспортов Кипра, в числе которых есть россияне, требует проверки и официального подтверждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.
— Это газетная публикация, мы не можем её рассматривать как факт, — сказал официальный представитель Кремля.
Власти Кипра решили забрать гражданство у 26 владельцев "золотых паспортов"Такие документы выдавались на особых условиях за инвестиции в экономику этой небольшой страны.
Песков напомнил, что далеко не все должности в государственных корпорациях попадают под ограничения, например те, которые действуют в законе о госслужбе.
Напомним, по информации Politis, так называемые золотые паспорта были выданы в то время, когда президентом островного государства был бывший лидер Прогрессивной партии трудового народа Кипра Димитрис Христофиас.