Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты о "золотых паспортах" россиян

Информация издания Politis о владельцах так называемых золотых паспортов Кипра, в числе которых есть россияне, требует проверки и официального подтверждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

— Это газетная публикация, мы не можем её рассматривать как факт, — сказал официальный представитель Кремля.

Песков напомнил, что далеко не все должности в государственных корпорациях попадают под ограничения, например те, которые действуют в законе о госслужбе.