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Песков прокомментировал публикацию кипрской газеты о "золотых паспортах" россиян

Пока это лишь статья, которую Кремль не может рассматривать как факт, указал он.

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Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Информация издания Politis о владельцах так называемых золотых паспортов Кипра, в числе которых есть россияне, требует проверки и официального подтверждения. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

Это газетная публикация, мы не можем её рассматривать как факт, — сказал официальный представитель Кремля.

Власти Кипра решили забрать гражданство у 26 владельцев "золотых паспортов"

Такие документы выдавались на особых условиях за инвестиции в экономику этой небольшой страны.

Песков напомнил, что далеко не все должности в государственных корпорациях попадают под ограничения, например те, которые действуют в законе о госслужбе.

Напомним, по информации Politis, так называемые золотые паспорта были выданы в то время, когда президентом островного государства был бывший лидер Прогрессивной партии трудового народа Кипра Димитрис Христофиас.

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