Служащих со схимонахом Сергием клириков лишили сана

Епархиальный суд Екатеринбургской епархии лишил служащих со схимонахом Сергием (Романовым) клириков сана. Об этом рассказал председатель церковного суда протоиерей Николай Малета.
— Принято решение по клирикам, которые продолжают совершать богослужения в монастыре с бывшим схиигуменом Сергием, — заявил Малета.
Он пояснил, что церковнослужители остались при своих убеждениях, потому по канонам подлежат извержению из сана. Теперь решение суда должен утвердить правящий архиерей — владыка Кирилл.
Пьяный милиционер и жестокий убийца. Стали известны подробности прошлой криминальной жизни схимонаха СергияС первой работы его выгнали за злоупотребление должностными полномочиями и пьянство.
Как ожидается, 9 сентября епархиальный суд рассмотрит вопрос отлучения схимонаха Сергия от церкви. Он не подчинился решению об извержении из сана, продолжив богослужения.
Напомним, схиигумен Сергий стал скандально известен, когда взялся публично отрицать существование коронавируса, критиковать меры безопасности во время пандемии. Епархия лишила его права проповедовать. Позже его запретили в служении, а 3 июля епархиальный суд лишил его сана и он стал схимонахом. 24 июля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение о лишении сана.