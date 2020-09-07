Служащих со схимонахом Сергием клириков лишили сана

Епархиальный суд Екатеринбургской епархии лишил служащих со схимонахом Сергием (Романовым) клириков сана. Об этом рассказал председатель церковного суда протоиерей Николай Малета.

— Принято решение по клирикам, которые продолжают совершать богослужения в монастыре с бывшим схиигуменом Сергием, — заявил Малета.

Он пояснил, что церковнослужители остались при своих убеждениях, потому по канонам подлежат извержению из сана. Теперь решение суда должен утвердить правящий архиерей — владыка Кирилл.

Как ожидается, 9 сентября епархиальный суд рассмотрит вопрос отлучения схимонаха Сергия от церкви. Он не подчинился решению об извержении из сана, продолжив богослужения.