Стала известна позиция Меркель по поводу "Северного потока — 2"

Канцлер ФРГ Ангела Меркель не отрицает, что ситуация с Алексеем Навальным может повлиять на позицию Берлина по "Северному потоку — 2". Сейчас глава правительства страны "тесно работает" с министром иностранных дел, заявил на брифинге официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
— Хочу сказать по теме "Северного потока — 2", что, вне зависимости от того, какое решение примет Правительство ФРГ, "Северный поток — 2" является проектом, который вызывал и вызывает много разногласий, но ЕС, приняв новую газовую директиву, создал для него в консенсусе правовое основание, — передаёт слова чиновника РИА "Новости".
Президента Чехии удивили призывы об остановке строительства "Северного потока — 2"Политик не видит связи между прокладкой газопровода и ситуацией с Алексеем Навальным.
Ранее СМИ сообщали о решении Меркель сохранить проект "Северный поток — 2". Сама канцлер заявила, что вопросы "Северного потока — 2" и возможного отравления Навального должны рассматриваться отдельно. Однако сразу несколько немецких политиков призвали приостановить или полностью завершить проект строительства трубопровода.
Как ранее сообщал Лайф, в Кремле не увидели причин для блокировки проекта со стороны Германии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что предложения некоторых западных политиков абсурдны.
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