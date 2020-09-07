Белоруссия может в ближайший месяц погасить долги за газ перед Россией

Москва и Минск достигли принципиальной договорённости о погашении долга за газ, Белоруссия в течение месяца может выплатить задолженность, сообщил в кулуарах конкурса "Лидеры России" глава Министерства энергетики Александр Новак.
По его словам, белорусская сторона сверяет задолженности и взыскивает средства для погашения долга, размер которого на сегодняшний день составляет 328 миллионов долларов.
— В целом, исходя из наших разговоров, которые были в кулуарах с министром энергетики и финансов [Белоруссии], это должно быть сделано в течение сентября месяца, может быть, пораньше получится, чем в конце месяца, — заявил министр, указав на наличие ряда технических вопросов.
Счётная палата оценила запасы нефти и газа в РоссииОтмечается, что потенциал открытия крупных месторождений в освоенных провинциях фактически исчерпан.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика будет закупать нефть и газ там, где ей удобно.
Лукашенко рассказал о миллиардных потерях от "нефтяных разборок" с РоссиейНесмотря на недополученные бюджетом средства, правительство оказало финансовую поддержку нуждающимся гражданам, заявил политик.
Лента новостей
Пенсионеры из Москвы потратили полмиллиона, пытаясь вернуть украденные деньги. Однако второй раз наткнулись на мошенников
сегодня в 14:05
Российские банки продали коллекторам долги на 45 миллиардов рублей
сегодня в 13:59
Привил вкус кулаками. В Москве курьер избил подростка из-за необычной причёски — видео
сегодня в 13:36