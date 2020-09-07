Белоруссия может в ближайший месяц погасить долги за газ перед Россией

Москва и Минск достигли принципиальной договорённости о погашении долга за газ, Белоруссия в течение месяца может выплатить задолженность, сообщил в кулуарах конкурса "Лидеры России" глава Министерства энергетики Александр Новак.

По его словам, белорусская сторона сверяет задолженности и взыскивает средства для погашения долга, размер которого на сегодняшний день составляет 328 миллионов долларов.

— В целом, исходя из наших разговоров, которые были в кулуарах с министром энергетики и финансов [Белоруссии], это должно быть сделано в течение сентября месяца, может быть, пораньше получится, чем в конце месяца, — заявил министр, указав на наличие ряда технических вопросов.