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Белоруссия может в ближайший месяц погасить долги за газ перед Россией

Размер задолженности — 328 миллионов долларов.

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Фото © Pixabay

Москва и Минск достигли принципиальной договорённости о погашении долга за газ, Белоруссия в течение месяца может выплатить задолженность, сообщил в кулуарах конкурса "Лидеры России" глава Министерства энергетики Александр Новак.

По его словам, белорусская сторона сверяет задолженности и взыскивает средства для погашения долга, размер которого на сегодняшний день составляет 328 миллионов долларов.

В целом, исходя из наших разговоров, которые были в кулуарах с министром энергетики и финансов [Белоруссии], это должно быть сделано в течение сентября месяца, может быть, пораньше получится, чем в конце месяца, — заявил министр, указав на наличие ряда технических вопросов.

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Отмечается, что потенциал открытия крупных месторождений в освоенных провинциях фактически исчерпан.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что республика будет закупать нефть и газ там, где ей удобно.

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