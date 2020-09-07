Памфилова рассказала, что хотела бы видеть участников "Лидеров России" в ЦИК РФ — видео

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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, что её в наставники выбрала одна из участниц конкурса "Лидеры России — 2020", а ещё двух подопечных она лично выбрала сама. Она поделилась, что хотела бы видеть наставляемых в ЦИК.

— Так случилось, что одна девушка выбрала меня. И у нас с ней всё здорово, всё совпало. Очень здорово, я очень довольна, вижу огромный потенциал. Замечательная Ольга из Курска. Ещё я выбрала лично двоих ребят: одного — из Екатеринбурга, другого — из Томска. Мне показалось, очень далёкая сфера деятельности от моей, но я увидела, что при их потенциале я могу быть им очень полезна, — поделилась Памфилова.

Она также отметила, что не только она будет полезна своим подопечным, но и они ей, так как общение с молодыми амбициозными людьми даёт импульс для развития. По словам председателя ЦИК, её наставляемые из разных сфер: науки, IT-технологий, а также экологии на стыке с экономикой.

— Меня всё это очень интересует. Как человек, который учится каждый день, я думаю, что масса идей, которые есть у меня, могут быть полезны. Во-вторых, мы в ЦИК нацелены на технологии современные. Мы даже опережаем по целому ряду направлений. Как я говорю, не идём в ногу со временем, а опережаем на шаг, — отметила Элла Памфилова.

По её словам, она рассматривает вариант того, чтобы в ЦИК РФ появились "Лидеры России". Председатель ЦИК также пожелала всем участникам конкурса "иметь стратегический план, но чётко стоять на земле".