Памфилова рассказала, что хотела бы видеть участников "Лидеров России" в ЦИК РФ — видео

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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова рассказала, что её в наставники выбрала одна из участниц конкурса "Лидеры России — 2020", а ещё двух подопечных она лично выбрала сама. Она поделилась, что хотела бы видеть наставляемых в ЦИК.
— Так случилось, что одна девушка выбрала меня. И у нас с ней всё здорово, всё совпало. Очень здорово, я очень довольна, вижу огромный потенциал. Замечательная Ольга из Курска. Ещё я выбрала лично двоих ребят: одного — из Екатеринбурга, другого — из Томска. Мне показалось, очень далёкая сфера деятельности от моей, но я увидела, что при их потенциале я могу быть им очень полезна, — поделилась Памфилова.
Она также отметила, что не только она будет полезна своим подопечным, но и они ей, так как общение с молодыми амбициозными людьми даёт импульс для развития. По словам председателя ЦИК, её наставляемые из разных сфер: науки, IT-технологий, а также экологии на стыке с экономикой.
— Меня всё это очень интересует. Как человек, который учится каждый день, я думаю, что масса идей, которые есть у меня, могут быть полезны. Во-вторых, мы в ЦИК нацелены на технологии современные. Мы даже опережаем по целому ряду направлений. Как я говорю, не идём в ногу со временем, а опережаем на шаг, — отметила Элла Памфилова.
Губернаторы регионов РФ дали советы суперфиналистам конкурса "Лидеры России"Главы субъектов отметили, что конкурс открывает для участников новые пути для самореализации.
По её словам, она рассматривает вариант того, чтобы в ЦИК РФ появились "Лидеры России". Председатель ЦИК также пожелала всем участникам конкурса "иметь стратегический план, но чётко стоять на земле".
Напомним, сегодня в Подмосковье проходит суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России — 2020". Он объединил в этом году 300 управленцев из 54 регионов России, Украины и Белоруссии.
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