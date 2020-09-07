Российские банки продали коллекторам долги на 45 миллиардов рублей

Российские банки в период с апреля по июнь текущего года продали коллекторам долги физических лиц на общую сумму в 45 миллиардов рублей, объём проданной просроченной задолженности вырос на 60% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает издание "Экономика и жизнь" со ссылкой на аналитиков агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).

Отмечается, что российские банки отклоняют около половины запросов на реструктуризацию кредитов. Как пояснили в НКР, кредитные организации стремятся избавиться от проблемных активов, не приносящих доход, чтобы уменьшить долю просрочки в портфелях, которая растёт, но остаётся "умеренной" (на конец июля это 10,9%).

Однако на рынке микрозаймов дела обстоят намного хуже. По итогам второго квартала доля просроченной задолженности в портфелях таких организаций достигла 42%.

Как отмечают аналитики АКРА, банки реструктурируют проблемные кредиты гражданам, но объём запросов намного больше, чем меры господдержки, выделенной на эти цели. К началу сентября сумма реструктурированных займов составила 734 миллиарда рублей, из которых 62% приходится на потребительские кредиты, 23% — на ипотеку, 12% — на кредитные карты.

По данным Центробанка, к 12 августа россияне подали 370 тысяч заявок на кредитные каникулы, однако около 40% из них были отклонены.