Российские банки продали коллекторам долги на 45 миллиардов рублей

Российские банки в период с апреля по июнь текущего года продали коллекторам долги физических лиц на общую сумму в 45 миллиардов рублей, объём проданной просроченной задолженности вырос на 60% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает издание "Экономика и жизнь" со ссылкой на аналитиков агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР).
Отмечается, что российские банки отклоняют около половины запросов на реструктуризацию кредитов. Как пояснили в НКР, кредитные организации стремятся избавиться от проблемных активов, не приносящих доход, чтобы уменьшить долю просрочки в портфелях, которая растёт, но остаётся "умеренной" (на конец июля это 10,9%).
Однако на рынке микрозаймов дела обстоят намного хуже. По итогам второго квартала доля просроченной задолженности в портфелях таких организаций достигла 42%.
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Как отмечают аналитики АКРА, банки реструктурируют проблемные кредиты гражданам, но объём запросов намного больше, чем меры господдержки, выделенной на эти цели. К началу сентября сумма реструктурированных займов составила 734 миллиарда рублей, из которых 62% приходится на потребительские кредиты, 23% — на ипотеку, 12% — на кредитные карты.
По данным Центробанка, к 12 августа россияне подали 370 тысяч заявок на кредитные каникулы, однако около 40% из них были отклонены.
Ранее Лайф сообщал, что за август банки отклонили 15 тысяч заявлений на кредитные каникулы.
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