В Подмосковье пенсионер застрелил родственников, с которыми не поделил наследство

В Московской области пенсионер расправился с двумя своими родственницами из-за разногласий в разделе имущества, доставшегося им в наследство. 71-летний мужчина застрелил свою 69-летнюю двоюродную сестру и её 49-летнюю дочь, а также пытался убить 26-летнего двоюродного племянника. Молодому человеку удалось убежать — он перелез через забор и скрылся, рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах.
По словам собеседника, мужчина приехал на участок, расположенный в одном из подмосковных СНТ, стал выкрикивать угрозы и носиться с ружьём. Очевидцы слышали несколько выстрелов, всё продолжалось около пятнадцати минут. После расправы над родными пенсионер совершил самоубийство.
Отставной генерал МВД пойдёт под суд за организацию убийства ради наследстваОн пообещал исполнителю миллион рублей за смерть его невестки.
Погибшие жили обособленно и не распространялись о ситуации в семье, добавил источник.
Ранее житель Новороссийска изрубил брата и его жену из-за наследства, а поняв, какое зверство совершил, покончил с собой.
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