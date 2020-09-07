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В Подмосковье пенсионер застрелил родственников, с которыми не поделил наследство

После расправы мужчина покончил с собой.

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Фото © Pixabay

В Московской области пенсионер расправился с двумя своими родственницами из-за разногласий в разделе имущества, доставшегося им в наследство. 71-летний мужчина застрелил свою 69-летнюю двоюродную сестру и её 49-летнюю дочь, а также пытался убить 26-летнего двоюродного племянника. Молодому человеку удалось убежать — он перелез через забор и скрылся, рассказал источник Лайфа в правоохранительных органах.

По словам собеседника, мужчина приехал на участок, расположенный в одном из подмосковных СНТ, стал выкрикивать угрозы и носиться с ружьём. Очевидцы слышали несколько выстрелов, всё продолжалось около пятнадцати минут. После расправы над родными пенсионер совершил самоубийство.

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Он пообещал исполнителю миллион рублей за смерть его невестки.

Погибшие жили обособленно и не распространялись о ситуации в семье, добавил источник.

Ранее житель Новороссийска изрубил брата и его жену из-за наследства, а поняв, какое зверство совершил, покончил с собой.

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