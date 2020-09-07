Скончался актёр Сергей Колтаков

Известный по фильмам "Зеркало для героя", "Искусство жить в Одессе" и другим картинам актёр Сергей Колтаков умер в возрасте 64 лет. Об этом сообщается на официальной странице студии Cosmos studio в социальной сети Facebook.

Причина смерти не уточняется, однако режиссёр Григорий Константинопольский рассказал ТАСС, что артист был тяжело болен.

— 18 августа он у меня снялся — последний день был съёмочный в "Мёртвых душах". Великий артист, большой, потрясающий поэт. Он уже во время съёмок был тяжело болен, и об этом знали все. Но держался молодцом, был весёлым, — рассказал режиссёр.

Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле, в 1979 году окончил актёрский факультет ГИТИСа. В кино дебютировал в 1981 году с ролью Павла в фильме "Валентина".