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В Ярославле вспоминают хоккеистов "Локомотива", погибших в авиакатастрофе 9 лет назад — видео

Памятные мероприятия прошли на Леонтьевском кладбище и у мемориала в посёлке Туношна.

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Видео © LIFE

Сегодня, 7 сентября, в Ярославле вспоминают хоккейную команду "Локомотив", погибшую девять лет назад в авиакатастрофе. Спортсмены направлялись на матч в Минск, но их самолёт рухнул при взлёте.

Памятные мероприятия прошли на Леонтьевском кладбище и у мемориала в посёлке Туношна. Вспомнить хоккеистов пришли болельщики команды и их знакомые.

Невернувшийся "Локомотив". История жуткого крушения самолёта с хоккеистами

Ровно девять лет назад, 7 сентября 2011 года, спортивный мир (да и не только спортивный) потрясла ужасная новость: под Ярославлем во время взлёта разбился самолёт с профессиональной хоккейной командой "Локомотив".

7 сентября 2011 года на борту Як-42, летевшего в белорусскую столицу, находилось 45 человек — спортсмены, тренеры, врачи, экипаж, спастись удалось только бортинженеру.

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