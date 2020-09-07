В Ярославле вспоминают хоккеистов "Локомотива", погибших в авиакатастрофе 9 лет назад — видео

Невернувшийся "Локомотив". История жуткого крушения самолёта с хоккеистами Ровно девять лет назад, 7 сентября 2011 года, спортивный мир (да и не только спортивный) потрясла ужасная новость: под Ярославлем во время взлёта разбился самолёт с профессиональной хоккейной командой "Локомотив".