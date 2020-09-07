Невернувшийся "Локомотив". История жуткого крушения самолёта с хоккеистами

Трагедия, в которую до последнего не хотелось верить, случилась, когда команда вылетала из ярославского аэропорта Туношна в Минск на свой первый матч регулярного чемпионата КХЛ против "Динамо". Причиной страшной катастрофы, унёсшей жизнь 44 человек, по официальной версии следствия, стала ошибка одного из двух пилотов, управлявших воздушным судном Як-42 авиакомпании "Як-сервис".

Команда мечты

"Локомотив" всегда считался и считается по сей день одним из топ-клубов КХЛ. Но в 2011 году железнодорожники не просто были крепким коллективом, а оценивались экспертами чуть ли не как главные претенденты на победу в Кубке Гагарина. Тогда в межсезонье руководство "Локо" провело отличную трансферную кампанию, прилично усилившись перед регулярным чемпионатом. Сплав опыта и молодости должен был принести "Локомотиву" желанный трофей, однако в том чемпионате клуб из Ярославля так и не выступил.

Ту команду собирали для победы в Кубке Гагарина. И она бы взяла трофей. Всё для этого было: опытный тренер, хороший состав, в котором были как состоявшиеся мастера, так и подающие большие надежды молодые хоккеисты, но уже способные на равных биться с лидерами КХЛ Владислав Болельщик ХК "Локомотив"

Список хоккеистов и сотрудников клуба, погибших в авиакатастрофе под Ярославлем

Вратари: Стефан Даниэль Патрик Лив, 30 лет Александр Вьюхин, 38 лет

Защитники: Виталий Аникеенко, 24 года Михаил Баландин, 31 год Роберт Дитрих, 25 лет Марат Калимулин, 23 года Карел Рахунек, 32 года Карлис Скрастиньш, 37 лет Павел Траханов, 33 года Юрий Урычев, 20 лет Максим Шувалов, 18 лет Руслан Салей, 36 лет

Нападающие: Александр Васюнов, 23 года Йозеф Вашичек, 30 лет Павол Демитра, 36 лет Александр Калянин, 23 года Андрей Кирюхин, 24 года Никита Клюкин, 21 год Ян Марек, 31 год Сергей Остапчук, 21 год Павел Снурницын, 19 лет Даниил Собченко, 20 лет Иван Ткаченко, 31 год Геннадий Чурилов, 24 года Артём Ярчук, 21 год Александр Галимов, 26 лет

Тренерский штаб: Брэд Байрон Маккриммон (главный тренер) Игорь Королёв (старший тренер) Александр Карповцев (тренер) Николай Кривоносов (тренер) Евгений Сидоров (тренер-методист)

Технический персонал: Юрий Бахвалов (техник) Александр Беляев (техник/массажист) Евгений Куннов (массажист) Вячеслав Кузнецов (массажист) Андрей Зимин (врач) Владимир Пискунов (администратор)

Вы навсегда с нами. В наших сердцах. pic.twitter.com/AraJZTz1OU — HC Lokomotiv (@hclokomotiv) September 6, 2020

Трагедия

По официальной версии следователей, причиной крушения самолёта стала ошибка одного из пилотов, который во время взлёта по неизвестной причине стал жать на тормоз, не дав самолёту набрать нужную высоту. Есть и неофициальные версии. Одну из них на суде озвучил единственный обвиняемый по этому делу Вадим Тимофеев, который и был ответственным за допуск экипажа к полёту.

— Считаю, что основной причиной авиакатастрофы стало нарушение центровки (расположение пассажиров и багажа. — Прим. Лайфа). Экипаж был высококлассным, но ситуация была выше их. Я не уверен, что другой экипаж справился бы в этой ситуации. Географии полётов этих ребят могут позавидовать многие пилоты-профессионалы.

Я не верю, что пилоты в течение такого длительного времени жали на тормоза, и никто из лётчиков не верит Вадим Тимофеев Ответственный за допуск экипажа к полёту

Не верит в вину пилотов и единственный выживший в катастрофе борттехник Александр Сизов. На суде он отметил, что никакого торможения во время разбега он не почувствовал. Кроме того, не было никаких странных и посторонних звуков.

В работе двигателя я не слышал ничего необычного, задремал, проснулся, когда кто-то громко сказал: "Почему не взлетает?" Я посмотрел в иллюминатор. Было видно, что самолёт движется. Через пять-семь секунд мы съехали на грунт, потом взлетели, но не плавно, а задрав нос. Оторвался от земли и завалился на бок. Дальше столкновение. И я потерял сознание Александр Сизов Борттехник

Ознакомившись и изучив все обстоятельства катастрофы, следователи вынесли свой вердикт, что именно Тимофеев совершил ошибку, допустив экипаж к полёту, который якобы не имел права пилотировать судно Як-42, так как не завершил переобучение на управление данным самолётом. В итоге Тимофеев был осуждён на пять лет лишения свободы, но был амнистирован прямо в зале суда. В дальнейшем клубами КХЛ было принято решение отказаться от перелётов на Як-42.

Спустя девять лет после трагедии истинная причина крушения так и неизвестна. Родственники погибших не верят в вину пилотов. По их просьбе было проведено независимое расследование с участием ведущего эксперта России по авиакатастрофам Валентина Дудина, а также лётчиков-испытателей первого класса Владимира Герасимова и Александра Акименкова. Эксперты пришли к выводу, что катастрофа произошла по причине, которая вызвана конструктивными и аэродинамическими недостатками самолёта Як-42. Специалисты считают, что если пилоты подняли судно в воздух, то изначально никакой аварийной ситуации не было.