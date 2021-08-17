Герой России и пожар в двигателе: Что известно о крушении самолёта Ил-112 в Подмосковье Трое членов экипажа, по предварительной информации, погибли, среди них лётчик-испытатель Герой России Николай Куимов. Причины крушения устанавливаются. 17 августа, 10:48 Коллаж LIFE. Фото © Wikipedia, vzlet.mai.ru

Самолёт Ил-112 разбился в Кубинке, выживших нет

Днём 17 августа при заходе на посадку на подмосковный аэродром Кубинка разбился военно-транспортный самолёт Ил-112В, выполнявший испытательный полёт. На борту, по предварительным данным, находились трое членов экипажа. Все они погибли. Командиром разбившегося в Подмосковье Ил-112В был лётчик-испытатель Герой России Николай Куимов. Вместе с ним погибли лётчик-испытатель 1-го класса Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель 1-го класса Николай Хлудеев.

Герой России Николай Куимов. Фото © vzlet.mai.ru

За несколько дней до аварии Ил-112В прибыл из Воронежа в Москву для участия в форуме "Армия-2021". Эта машина считается одной из самых новых: самолёт ещё проходит испытания и должен заменить устаревшие Ан-24 и Ан-26. Первый полёт машина совершила 30 марта 2019 года.

После этого лётные испытания единственного прототипа были остановлены на два года для доработок конструкции и уменьшения веса самолёта, в результате чего второй полёт опытного Ил-112В состоялся только 30 марта 2021 года. С этого момента прототип совершил всего 15 полётов по программе предварительных испытаний.

Почему разбился Ил-112

Фото © Wikipedia

На кадрах, опубликованных очевидцами, хорошо видно, как у опытной машины, которая заходит на посадку, сначала дымится, а затем горит правый двигатель. По неподтверждённым данным, в двигателе Ил-112В случился помпаж — неисправность, которая появляется из-за нарушения работы двигателя. Часто причиной помпажа могут быть нарушения при проведении ремонта или обслуживания. Другая причина — дефект при сборке (или проектировании) силовой установки.

На Ил-112В установлены два газотурбинных двигателя ТВ7-117, разработанные компанией "Климов". Эти же двигатели используются в самолётах Ил-114 и вертолёте Ми-38. Источник Лайфа из авиационной отрасли отмечает, что с самолётом и его двигателями не было никаких проблем: "Борт пришёл из Воронежа, постоял на полосе, сегодня взлетели и начали выполнять пилотаж. Потом резко пожар — и всё".

Перед крушением экипаж успел доложить о возгорании на борту, однако данных о том, как сработала система пожаротушения, нет. Среди версий, которые проверяются специалистами в первую очередь, есть и отказ системы пожаротушения. В "Ростехе" уже создают комиссию с привлечением авиастроительных НИИ и заводов для расследования причин аварии самолёта. Военные лётчики отмечают, что исправная система пожаротушения могла спасти опытный борт — Ил-112В, как и любой из военно-транспортных самолётов такого типа, спроектирован с учётом отказа одного из двигателей и может совершать посадку на одном агрегате.

Видео падения самолёта Ил-112 в Кубинке: вопросов больше, чем ответов

Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В в Подмосковье. Видео © Соцсети

Эксперты в области авиации отмечают, что, несмотря на возможные проблемы с опытным самолётом (упавший Ил-112В был единственным летающим самолётом, ещё один образец находился на статических испытаниях), есть вопросы к надёжности некоторых бортовых систем. Одной из причин крушения мог стать срыв самолёта в пике на правый борт. После этого вывести его на обратную траекторию лётчики уже не смогли — и 20-тонная машина упала в лес почти под прямым углом.

Другой причиной, по словам собеседника Лайфа из авиастроительной отрасли, могло стать разрушение крыла, вызванное горением двигателя. По словам специалистов, знакомых с расследованием авиакатастроф, ещё одной причиной крушения мог стать отказ гидросистемы, вызванный пожаром двигателя.

Этим, по словам авиационных специалистов, может объясняться и резкий "завал" машины вправо: повреждение гидросистемы могло спровоцировать смену положения закрылков — и самолёт, который лётчики до последнего пытались увести от жилых домов, перестал слушаться штурвал. Закрылки — отличительная особенность Ил-112В. На нём установлены специальные электрические управляющие поверхности, которые используют силу тока, а не давление жидкости, как в обычных самолётах. Такой подход, по словам разработчиков, позволяет снизить вес системы, повысить её эксплуатационные характеристики и ремонтопригодность. Однако был ли оснащён этой системой упавший борт, пока не известно.

Что будет с Ил-112

Во время расследования причин катастрофы Ил-112 в Кубинке следователи изучат десятки чертежей и привлекут не менее сотни авиационных специалистов. Многое прояснится после того, как с места падения самолёта будут изъяты бортовые самописцы. Если версия с технической неисправностью подтвердится, работы над самолётом могут быть приостановлены до выяснения причин и устранения возможных проблем.

Ил-112В — новейший военно-транспортный самолёт, создаваемый ПАО "Ил" для воздушно-космических войск России. Производитель и разработчик самолётов планировал производить как военную, так и коммерческую версию этой машины. При загрузке в 3,5 тонны перспективный самолёт должен доставлять грузы и людей на дальность в 2400 километров. Крейсерская скорость машины при этом должна составлять 500 километров в час.

Авторы Сергей Андреев